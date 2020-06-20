兩韓局勢近日突然緊張升溫，北韓炸毀開城工業園區的兩韓聯絡辦公室大樓後，更揚言在金剛山與開城工業園區重新部署兵力，並在邊境地區軍演，原本根據兩韓軍事協議撤出非軍事區的民警哨所，將重新部署，同時加強前線警戒任務，加入擔任防禦任務的團級部隊和必要的火力部隊。北韓軍方稱，全部戰線將開放有利於散布對韓傳單的地區，徹底保障北韓人民散布反韓傳單。

局勢緊張加劇之際，華府急不及待表示，全面支持南韓在兩韓關係上的努力，敦促北韓避免採取進一步適得其反的措施。這個動作，顯然是美國眼見南韓應對北韓連串行動處於被動且只能說感到遺憾，故期望插手幫南韓一把，但這做法適得其反，北韓會認為已觸動了美國神經，再搞動作測試美國的底線。

自越南特金會金正恩和特朗普不歡而散，美朝之間的談判陷入停滯狀態，今年新冠肺炎爆發，美國大選臨近，美朝問題已不再是特朗普計劃的範圍內，這令金正恩感到被冷落，今年二月金正恩曾在最高人民會議發表施政講話提及，北韓願意與美國再舉行領導人會面，但美國需要端正態度，然而該次施壓並沒有獲得特朗普回應。

平壤近期以脫北者搞反動為由切斷與南韓所有聯繫，更以軍事調動威脅，令南韓頭痛，但實際上是要刺激美國推進美朝談判，因為一年多以來，美方似乎把美朝工作冷落一旁，金正恩感到沒有被重視，故需要搞熱話題，亦向國內鷹派官員及民眾擺出強硬姿態。

其實北韓除了上述軍事動作，為顧及後果，應不會再有軍事行動，華府在北韓中斷與南韓所有聯繫後，隨即發表回應，這就正中金正恩下懷，有機會把朝美問題炒熱，甚或迫使特朗普把這個話題重新納入競逐連任工作計劃內，既提高北韓在國際的影響力，亦會拖累特氏的選情，這就讓北韓挑起話題的計謀得逞了。