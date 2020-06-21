神州觀察：剩菜湯底再奉客　餐飲服務太缺德

內地餐飲服務行業衞生亂象不絕，一再令民眾舌尖上的安全失去保障。就像火鍋店回收湯底、剩菜繼續奉客這種令人作嘔的行徑，便不時遭曝光出來，一些店家為了多賺點錢，心早被熏黑，也就無所謂缺不缺德、醜不醜陋，食客也只能「眼不見為淨」了。

位於廣州海珠區某條街的「冷記重慶火鍋」，近日遭踢爆將客人使用過的湯底、剩菜回收再出售，一份份湯底都被倒進大鐵桶內，過濾完殘渣後加熱提煉出紅油，再調製成新的湯底給下一批客人食用；生意繁忙時間甚至連加熱也免了，直接舀出來就溝。至於回收的瓜果蔬菜、肉類等食材亦不需分類及清洗，擺好盤即可端出；期間後廚職員亦無佩戴口罩和手套，更遑論衞生安全，曾經光顧過的食客又將作何感想？

事件爆光後，海珠區市監局隨即派員到店核查，並發現該店還存在無法提供進貨單據、員工無健康證、廚房環境惡劣等不少問題，責令即時整改。不無荒謬的是，面對局方詢問，涉事火鍋店負責人竟稱此舉是受了新冠肺炎疫情影響，鍋底原料廠家一直無法供貨，惟有「自行熬製」，那麼瓜果蔬菜、肉品也供應不足，需「回收再利用」嗎？倒不如藉詞惜食環保、節約地球資源來得更偉大。別忘了，現在正是全民防疫時期，況且廣州近期疫情波動頻繁，理應更注重公共飲食衞生，避免增加交叉感染機會才是，店家為賺取黑心錢，也是豁出去了。

其實在內媒暗訪中，涉事火鍋店後廚負責人及清潔阿嬸都毫無遮掩地說了，這種操作乃長期行為，且是整個行業潛規則，不光他們這麼幹，間間火鍋店大抵都是如此。早前廣州就有知名火鍋店被揭在一周內重複使用回收的「口水油」達五百多次，亦有一些地方的涉事火鍋店屢次整改、屢屢再犯，乃至乾脆以坑渠油作湯底奉客，可見內地餐飲業衞生狀況有多恐怖，而當局的監管責任更不知拋去了哪裏，每每總需待媒體率先曝光後方才知悉事件，運動式的突擊檢查亦只為應付交差，卻永遠解決不了根源問題。

而一些餐飲從業人員差劣的自身質素，亦為食衞健康帶來諸多隱患。早前廣東中山有食客發現某火鍋店切肉工作台上有老鼠在爬來爬去，店員竟淡定稱老鼠餓了，吃飽了自然會走，甚是有「愛心」；雲南大理有食店員工不但將洗過手的污水倒入鍋中，還將啃咬過的骨頭扔進湯鍋繼續燉湯；陝西西安更有惡廚師不滿客人要求重做某道菜餚，而向食物中吐口水、扔煙蒂進行報復，簡直叫人難以置信。都說民以食為天，食以安為先。試問活在這樣自私而缺德的社會，民眾哪還有食安可言？