功夫茶：多行不義獲包庇 淫媒輪到天收你

特區回歸，衰足廿三年，古人話，國之將亡，必有妖孽，其中一個妖孽就係反中亂港嘅壹傳媒黎智英，旗下刊物回歸前已經荼毒香港，尤其係《蘋果日報》廿五年來打住「新聞自由」旗號，譁眾取寵，弄虛作假，誨淫誨盜，污染社會風氣，又煽動暴亂暴力，神憎鬼厭，好似過街老鼠，人人喊打。

壹傳媒受人唾棄，連年虧損，股價插水，裁員減薪摺埋多份刊物都止唔到血，最近台灣《蘋果日報》又話要裁員，漢奸黎多次賣資產套現都唔掂，搞埋咩會員制同埋出特刊想掠水，一百幾十掠得就掠，睇嚟如果再唔掂，漢奸黎趷起佢嘅肥臀賣籮柚都要試吓啦。

相信漢奸黎呢輪特別關注吓自己臀部健康，事關佢涉及五宗刑事案七項控罪，是但一單入罪都要洗定八月十五坐花廳，其實佢算執身彩，皆因多年來獲得律政司包庇，踐踏法律逍遙自在 ，如果早幾年入冊，隨時要嘗試吓通櫃滋味，不過，通吓，通吓，可能漢奸黎好享受都未定！

壹傳媒有漢奸黎呢個老細，同行都恥與為伍，特別係佢哋引入嘅狗仔隊文化，直頭顛覆傳媒良好生態。剃人頭者，人亦剃之。最近連法官都話漢奸黎有潛逃風險，行蹤特別惹人關注，記者二仔底死跟一啲都唔出奇，但其他傳媒嘅記者在漢奸黎屋企同埋壹傳媒大樓外採訪，竟然畀《蘋果日報》記者多番阻撓，仲屈人係「假記者」，壹傳媒口裏面成日話新聞自由受破壞，咪係佢哋赤裸裸妨礙新聞自由囉！

香港記者協會平時聲大大，話捍衞新聞自由同埋業界權益，好鍾意譴責乜譴責物 ，今次見到主角係壹傳媒就細細聲，唔為記者主持公道，直頭好似奴才見到主人唔敢吠，不如索性改名做記「怯」啦。好似議員同學者話齋，記「怯」今次行為「絕對係雙重標準、排除異己」，而壹傳媒嘅記者多次阻撓採訪，「好似變咗漢奸黎嘅保鏢咁」，縮頭烏龜包庇新聞爛仔，兩者都令傳媒蒙羞。

做陰騭事係有報應嘅，記協公信力每況愈下，變成自己友圍爐取暖，壹傳媒就血流成河，幾乎又整單杰撻撻車禍，前晚十點幾，一架開往尖東嘅新巴，喺將軍澳失事，撞到一輛的士，繼而剷上行人路，直衝壹傳媒大樓圍牆，差少少就撞到，成車人抹一額汗。睇嚟有股黑氣包圍住壹傳媒，行過都隨時被波及，將軍澳街坊，小心啲，生人勿近啊。

多行不義必自斃，天將收你漢奸黎，官司纏繞一身蟻。過得初一，過唔到十五，被禁止出境，冇得搵美爹收留，種種迹象睇嚟，壹傳媒氣數已盡，漢奸黎呢鋪劫數難逃喇！