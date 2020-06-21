世界視線：疫潮下聚眾造勢　特朗普罔顧人命

上周五是慶祝美國廢除奴隸制度的六月節，因黑人男子被白警跪殺觸發的全國反示威浪潮，仍未有平息迹象，其中在黑人男子被白人警員射殺的亞特蘭大市，規模更是全國最大。正當「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的口號響遍全國，副總統彭斯日前受訪，兩度被問及有關口號時，卻極力迴避，僅表示「所有的生命都是重要的」。

在高度撕裂，凡事講求政治正確的美國，多年前的經典老片《亂世佳人》，也因為被指描述黑人女奴對白人莊園主忠心耿耿，「美化奴隸制度」而被下架，彭斯企圖避重就輕的和稀泥式回答，自然不可能被收貨。一位NBA球評人被要求在「黑人的命也是命」的問題上站隊時，也像彭斯那樣，回應「所有人的命也是命」，結果丟掉了工作。

然則，彭斯在受訪時虛與委蛇，跟着說一句「黑人的命也是命」，不就了結？見微知著，特朗普之所以能坐進白宮，並非因團結大多數人，而是盡量滿足保守白人選民的要求。可以想像，彭斯如跟喊「黑人的命也是命」，未必可以在對方陣營贏得掌聲，卻肯定會被自己人斥責軟弱，繼而流失選票。

這就是為甚麼民主黨人將弗洛伊德事件，當成是天賜的政治作秀良機。以眾議院議長佩洛西為首的民主黨眾議員，向黑人「集體下脆」，就是為了收割非裔黑人的選票，說得難聽一點，其實跟彭斯拒喊「黑人的命也是命」，在政治動機上高度一致，誰也不比誰高尚。種族平權當然正確，但種族不公乃整個美國社會的共業，最簡單一件事，奧巴馬挾首位非裔總統的聲勢當政八年，但黑人被警冤殺的慘劇，便一點不比今日少。

當然，話又得說回來。彭斯所謂的「所有生命都重要」，同樣只是廉價的政治口號而已。特朗普無視新冠肺炎疫情仍未緩解的現實，堅持在俄克拉何馬州舉辦大型的競選造勢集會，還要選在室內場館舉行。很明顯，在特朗普的心目中，不僅黑人，所有人的生命也不是命，至少沒有他連任四年，暫時免卻被清算命運來得重要。