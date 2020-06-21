正論：為保鐵路獨大　何曾施政為民

港府高官開口與民同行，閉口民生無小事，說的比唱的還好聽，實際上嫌貧愛富廿多年不變，政策一味向大財團傾斜。有「港版大西北」之譏的元朗、屯門及天水圍，因為交通不便，動輒塞車，居民只能被迫依靠收費昂貴的港鐵代步。詎料九巴有意實施分段收費減輕居民負擔，竟然也遭運輸署從中阻撓，為保港鐵利益，港府可以做得多盡？

早在去年底，屯門及元朗區議員已向運輸署反映區內居民苦況，指區內交通主要依靠輕鐵和西鐵支撐，不僅收費不便宜，更因為路線曲折，令居民通勤時間過長，費時失事，加上輕鐵載客量已近飽和，遂要求運輸署批出短途巴士路線、實施巴士分段收費以解決問題。當時運輸署回應正面，擺出萬事有商量的姿態，甚至誇下海口暑假可以實施巴士分段收費；而九巴亦積極配合，今年初向運輸署提出元朗、屯門、天水圍區內分段收費建議，首階段涵蓋十八條路線，並在部分巴士站安裝八達通讀卡裝置進行測試，可謂萬事俱備，只欠運輸署一聲令下。

很明顯，巴士分段收費是一項德政。由於「大西北」區內的短途交通工具選擇少之又少，居民要麼乘搭輕鐵，要麼支付長途巴士全程費用，兩者都是不輕負擔，尤其是疫情打擊，百業蕭條，市民無不勒緊褲頭度日，九巴實施分段收費，居民車資負擔起碼能減少近半，何樂而不為？按道理運輸署沒有反對的理由，惟近日有消息傳出，運輸署臨陣縮沙，擬否決九巴提出的一半路線，而且都是天水圍及洪水橋居民出入元朗的最重要幾條路線。結果消息一出，區議員無不嘩然。

當然，想深一層，運輸署有此一着一點也不奇怪。眾所周知，港府一直傾盡全力造就港鐵成為龍頭交通工具，其他交通工具如小巴、巴士等，都不過是輔助性質而已。事實上，早在上世紀七十年代，港英政府規劃新界西北時，便已擬定「輕鐵主導，巴士為輔」，奠下一鐵獨大的基石。到了八十年代，當局更通過條例，授權九鐵在屯門及元朗建造和營運輕鐵及接駁巴士服務，引入「輕鐵專區」概念，確保輕鐵能於無競爭下經營。回歸後，這種局面非但沒有改變，甚至隨着西鐵通車，鐵路服務進一步坐大，造成壟斷。在這樣的大背景下，九巴突然提出分段收費變相減價，港鐵必然首當其衝，運輸署豈會為了便利市民而與港鐵對着幹？

問題是，新界西北人口近年不斷增加，而洪水橋新區更被政府視為拓土建屋重中之重，將來人口有增無減。輕鐵固然難以滿足人口增長需求，一旦又有去年黑暴破壞鐵路的突發事件發生，輕鐵癱瘓，整個「大西北」便再次成為孤島，證明過分依賴單一交通模式根本不可行。何況在欠缺競爭下，港鐵事故不斷，服務質素泥沙俱下。港府一味盲目維護港鐵利益，拒絕正視實際情況，懶理市民需求，倒行逆施必然激起民怨。

說來可悲。在民生維艱且暴亂未息的今日，港府依然未有吸取教訓，所謂施政為民純屬空談。官視民如草芥，民必視官如寇讎，豈能不慎之又慎！