香港發展有兩個選擇。一是依附美國，一如九七年回歸之前。另一是全力與中國內地合作，把九七年前的關係由被動轉為主動，更且帶強烈的前瞻性。這便只能是從一帶一路的發展入手。

香港依靠美國是不可能的。中美矛盾的演變或會有高有低，但不可能紓解，也不僅是經濟貿易的零和遊戲，而是受制於美國霸權主義的本質。美國經濟走下坡是勢所難免，美國總統特朗普的政治干預也難以扭轉逆勢。

一是製造業的發展是大勢已去，沒幾十年的投資不可恢復。二是金融利大，必然壓抑製造業的發展。金融主要靠泡沫擴張，最大的泡沫在美國的負債經濟。以金融傷人，終傷自身，一如二○○八年的金融海嘯。

三是政治干預更得罪多國，經濟無力服眾，便易眾叛親離，加快國際經貿政治的多元化發展，更有利中俄。美國經濟走下坡，則所佔的國際經濟貿易比重下降，比不上歐洲加俄羅斯，中國東亞東南亞兩大板塊，而歐亞的結合便成今後國際的主流。美國即使加上它的五眼聯盟也注定逃脫不了邊緣化的命運。美國還是大國，但卻不再是霸權天下的強國了。

美國市場高度飽和，缺乏進一步擴張能力。香港怎可依靠其重拾經濟發展之途呢？中美矛盾還必打擊中美貿易、港美關係。

國際多元化是全球經貿格局轉變，更多的國家進行工業化擴張。新的市場和新的經貿關係帶來新的變化。多元便是推動全球經濟的主動力，根源在各國，而不是早段時期的全球化，由發達國家跨國企業主導，利益和好處盡歸它們。

香港是因循守舊，表面上是捨難就易，實際上是捨易取難。

國際多元化的發展還剛興起，一如上世紀六、七十年代的全球化初興時期，香港若得風氣之先，得益當可媲美當年，以小小的城市而成全球十大出口地。服務出口的效益更多，市場空間更廣。不過，一如當年，開拓新的領域需要人才的大投入。香港需重新學習，學懂怎樣與新興的多元市場合作。

循多元化走一帶一路的發展，香港第一步是重新深耕東南亞，帶領珠三角與東南亞建立新的產業生產鏈、價值鏈。第二步是推動陸上絲綢之路，發展中亞、西亞，前蘇聯以至東歐、歐洲的經貿合作、文化交流。第三步是跟隨內地大企業基建投資步伐，進軍非洲。在打破殖民主義與內戰的衝突後，非洲會是全球勞動人口增長最多的地方，也是走低成本工業生產的首選。

香港懂得選擇嗎？