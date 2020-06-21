八九年「六四」前夕，美國駐港澳領事館的官員對香港一些捲進此事頗深的人說，你們不必擔心，如有危險，我們有能力讓你們神不知、鬼不覺的二十四小時內安全離港赴美或任何你們想去的地方。三十一年過去，香港早已回歸中國，美國還有能力或願意幫助某些「為美國而戰」的人逃往美國嗎？

日前「港版國安法」將「反對任何外國和境外勢力干預香港特別行政區事務」修訂為「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」。同一天，香港高院法官頒下拒絕多宗罪案纏身的黎智英申請更改保釋條件、要求離港前往美國的「解釋原因」，令黎智英有可能外逃的企圖破滅。

上述兩件和他有關的事情「同時發生」，讓黎智英心虛膽顫，聲稱「港版國安法」的字眼修訂是為他「度身訂造」，真是心有鬼、身有屎、自己事自己知。不過，他也太自我膨脹，高估自己了。煌煌國安法怎可能是為他「度身訂造」的？其實是他早已墮入法網而已。對此他也聲稱已有心理準備坐監；聲稱「不會搬離香港，唯一能做的是堅持，不要失去希望和勇氣」云云。這是黎智英死撐扮英雄呢？還是施放煙霧彈？不必明眼人都可以看出兩者皆有。

黎智英畏罪潛逃之心不會死。當前形勢下，朝廷和香江府衙要防他暗逃，防他在美國幫助下「神不知、鬼不覺」的暗逃。以老美在香港經營多年的龐大勢力和「蛇蹤鼠路」，送走黎智英乃「小菜一碟」也。有一天，黎智英若忽然出現在美國某地召開的甚麼鳥會上，再次慷慨激昂要「為美國而戰」，請勿見怪也。

以黎智英為首的「叛國禍港四人幫」及一群老嫩漢奸，這些年特別是在佔中、反修例黑暴中幹下無數「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」的勾當，蹈入一五年頒布的《國家安全法》的法網中。因此如今通過「港版國安法」對他們追究或直接以《國安法》追究都有同樣的法律效力，不存在甚麼追溯期問題，若要硬安，那法律上才會難以解釋。