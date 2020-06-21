歐洲議會日前提出一份決議草案，譴責中國政府推出「港版國安法」，干涉香港內政，並呼籲歐盟及會員國向國際法庭提出訴訟云云。這果真是「吹皺一池春水，干卿底事」，香港是中國的地方，如果中國政府無權干涉，誰有權？甚麼時候輪到歐洲議會指手畫腳？哪個歐洲國家沒有國安法？這些洋人大概是精神錯亂，否則不會如此顛三倒四，「只許州官放火，不許百姓點燈」，豈止是雙重標準，簡直是強盜邏輯。

香港爆發反修例黑暴後，歐洲議會也曾煞有介事通過議案，要求香港政府撤回修例、釋放被捕示威者、成立獨立調查委員會調查警方等等，赤裸裸干預香港事務。沒想到這次更無聊，他們不僅阻撓「港版國安法」，而且搬出國際法庭嚇唬人。實際上，國際法庭從來都是無牙老虎，美國更是從來沒有將其放在眼裏，早前甚至宣布對其實施制裁，而歐洲議會竟拿這隻無牙老虎來嚇唬中國，不是很搞笑嗎？

一直以來，西方國家總是佔據道德高地，將自己的價值稱為普世價值，將自己的標準稱為國際標準，強迫全世界跟隨。其實對歷史稍有認識的人都知道，過去歐洲國家主要靠侵略和掠奪殖民地資源壯大自己，西方文明伴隨着奴役和殺戮，資本主義從頭到腳每個毛孔都滴着鮮血和骯髒的東西，洋人根本沒有資格佔據道德高地。

須知西方奴役和掠奪殖民地的時代已一去不復返，歐洲輝煌的日子早就成為歷史，曾經的霸主英國也早就淪為二三流國家，充其量只能做美國的應聲蟲。歐洲人放不下傲慢與偏見，依然喜歡對別國指指點點，到頭來只能自取其辱。很簡單，如果西方國家真的關心香港，愛護暴徒，就應該為他們打開大門，來者不拒，而不是口惠實不至，淨搞這些無聊透頂的小動作。英國政府揚言延長BNO持有人居英期限，除了忽悠那班無知廢青，還有甚麼意義？