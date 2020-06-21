中環海濱三號地皮估值接近七百億元，但香港政府不打算以公開拍賣形式交易土地，而是採用透明度較低的雙信封式投標，令到地產界大惑不解，明知這種做法容易令人懷疑當中古怪，擔憂私相授受，不知道落在甚麼人手上。提起投標，不禁令人想起西九文化區的一筆糊塗帳。

前特首董建華早在一九九八年提出在西九龍填海區興建一個新表演場地，為香港建立亞洲文化藝術中心和娛樂體育中心的形象。到二○○三年時任政務司司長曾蔭權不理外間意見，一意孤行以單一招標方式發展西九文化區，當時地產建設商會會長何鴻燊指中標財團將會「肥到着唔到襪」。後來一片爭議聲中，西九計劃推倒重來，放棄天幕設計，政府並成立西九諮詢委員會重新諮詢，最終改由立法會撥款二百一十六億元，讓西九文化區管理局推展項目。

從開始籌劃到現在，已超過二十年，西九文化區全部土地完成發展遙遙無期，假若在內地，莫說西九一小片土地，甚麼東九、南九及北九，相信頂多數年內都會完成發展。不是褒揚內地效率高，而是特區政府效率特別低，低得令人不敢相信。若再以內地官僚的薪酬比較，香港的高官們薪酬是世界元首級待遇，數百萬元一年，是京官的百倍，交出這樣的成績，你們能不慚愧嗎？

西九文化區預料未來三年的營運赤字達三十九億元，聲稱因資金在時間上出現錯配，包括疫情、仍開展新設施等，令人擔心未來虧蝕是否會愈來愈大，變成另一個海洋公園，淪為特區公帑無底深潭。特區所謂的問責制名存實亡，西九這爛攤子，政府把責任推得一乾二淨，廿年來香港的官僚不但沒有改進，而且每況愈下，實在令人唏噓。將來西九文化區會不會又爆出像沙中線的醜聞呢？以特區基建劣迹斑斑，看來都很難避免。