當局透露「反修例」風波至今，計有九千人左右被捕，其中有二千名專上學生，另有一千六百人在十八歲以下，主要是中學生。

三千多名的學生軍從何而來？有沒有受到就讀的學校和老師的影響鼓勵？再看其他被捕人士的背景，有十名專上學院導師，一百多名中小學教職員，原來家長送子女去接受教育的學校，其中赫然有被捕老師，難道學校是參加暴亂學生的溫床？

這麼多老師和學生因為參與社會騷亂被捕，有關的學校有何回應？教育局又對這些學校和老師做了甚麼工作去監管糾正？截至三月底，教育局共收到一百九十二宗針對老師的投訴，一百四十四宗完成調查，成立和不成立的各佔約一半，成立個案中，輕則被口頭訓示，重則會收到警告信或譴責信，如再犯會被取消教師註冊。

原來曾經參加騷亂被捕甚至被判罪名成立的教師，就算調查屬實，受到的懲處只是口頭訓示，收警告信，最嚴重的是收譴責信。帶領學生上街堵路縱火，在網上發布反政府和仇警訊息，公然在學校內歧視排斥警察子女，原來都是輕輕「訓示」、「警告」、「譴責」了事，辭退或吊銷教師註冊資格者一個也沒有，怪不得黃師在校內肆無忌憚，學生在校內集會，公開宣獨，唱獨歌叫口號，校方也只循例規勸便算交差了。

不妨回顧英治時代如何處理校內的政治問題。昔日學校的政治立場鮮明，壁壘分清，親國民黨掛青天白日滿地紅旗，親共產黨掛五星旗，不過全屬私校，沒有政府補助。由政府直接辦的官立學校，掛英國旗，每個課室都掛上事頭婆（英女王）頭像，學費便宜。教會學校屬津貼或補助學校，受政府資助，也開宗明義，擺明宗教立場，聖經是必修科目，中學會考規定必須報考。

特區教育當局是否也可以參考昔日英治時代，如果有辦學團體不同意政府的立場，可以取消資助，讓其私人辦學。不過，教師校長的資格，使用的教科書和參考資料還要繼續監管。教育局可以派出督學巡視，如學校傳授不當知識，校內出現有組織的非法活動，教育局可以封校，逮捕當事師生。政治立場清晰情況下，家長可以就自己的政治傾向和宗教信仰為子女選擇學校，避免如今天般，把子女送進學校後，才知道學校和老師的政治傾向，後悔莫及。

本來一向有監督有規管，怎麼回歸之後，教育範疇竟然變了全方位解封，無人負責，教育局好像只顧撥款，放棄監管，成功把學校轉變成播獨和訓練罪犯暴徒的場所，不知教育局和辦學團體如何向家長交代？