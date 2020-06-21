立法會即將換屆，選戰號角已經吹響。面對每月近十萬元薪酬，近七十萬元任滿酬金，數以百萬元計的各式津貼，口裏說不、身體卻很誠實的反對派政客，又要爭崩頭爭出選了。戴耀廷因為得到反對派金主漢奸黎等人背書，遂以太上皇自居指點江山，判定參選人生死，除了強迫參選者必須參加初選，又批鬥不按他們機制行事的舊戰友，最新批鬥對象就是街工的梁耀忠。街工明言，即使在初選中落敗仍會出戰九月立法會選舉。

儘管梁耀忠在街工參選名單中只是排第二，讓位予新人，但因為拒絕在初選落敗後不參選，一樣慘遭反對派的文宣抹黑。戴耀廷大為不滿，揚言若不願遵從協議，便不可參與初選。

哈哈，單是派何人出選已經狗咬狗骨，舊戰友又如何，只要不是戴耀廷、漢奸黎屬意之人，一樣無情講，這就是反對派的民主公義了。最好笑的是，連一些新生代素人也頂戴耀廷唔順，由於戴耀廷表示不會要求參與者簽署共同綱領，承諾否決《財政預算案》迫使政府回應「五大訴求」，引發素人不滿，大有杯葛初選之意，批評初選只是泛民的「分餅仔遊戲」，可謂一語中的。然則，這種覺悟實在太遲，這個遊戲從來都是泛民老鬼玩晒，亦即是漢奸黎自己友的分餅仔遊戲，這些素人不過是為他們抬轎而已。

單看民主黨出戰初選名單，全部都是現役議員陣容，連有「一舊雲」臭名的黃碧雲也照樣出選，就知他們根本無意讓位予前線血拚的「手足」。事實上，一個成熟的公民社會，理應人人有參選權，這才是民主，為何要讓泛民老鬼包攬一切，戴耀廷要你生就生、死就死？

更何況，他們既然逢中必反，逢港府必反，立法會又是建制一部分，為何死都要進入建制參選？還不是為了高薪厚祿？利字當頭，可以斷言還有更多手足鬩牆、反目成仇、鬥臭抹黑的戲碼上演，好戲還在後頭。