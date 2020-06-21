香港早晚會實施《港版維護國家安全法》，很多人呼天搶地，說此舉勢必重創經濟，國際金融中心地位將一去不返。但很多講的人其實不懂經濟，在這範疇內最深厚的資歷，或許就是中學會考時期修讀的八個科目，其中一科是經濟科，好些則可能連經濟科也沒唸過，不過是人云亦云。

內行人卻未必這樣看，香港一位前金管局總裁談到引入「港版國安法」問題，他的反應是：「感謝主，真的好，香港社會動盪的時期有機會了結。」這位仁兄早年曾榮獲全球最佳中央銀行行長，「金融大鱷」聽到他的名字，恐怕都要遁逃。

只有安全才會讓人安心，如果香港老是像去年模樣，四處破壞，隨意打人，誰敢在此地投放資金？慢說香港是個兵微將寡、疏於防護的城市，就算強如美國的紐約、華盛頓，也不可能承受得起長時期的蹂躪。近日美國發生騷亂，情況還不如去年香港般嚴重，兩地示威者若要比較汽油彈數量，美國的朋友大抵會輸得面頰緋紅。但即便如此，美國總統特朗普也按捺不住，多次嚷着要動用軍隊平亂，可見保障國家安全，在任何管治者眼中都是第一要務，東方世界、西方世界，此心同，此理同。

部分人知見有偏，將中國治下，引入了國家安全條例的城市，描述得猶如陰風惻惻的「惡人谷」。但我想問，難道澳門是世界上有名的「惡人城市」嗎？如果是，為甚麼這彈丸之地，每年竟可吸引數千萬遊客，美國的博彩公司為求插足，更要爭個頭破血流？香港人對保障國家安全的《基本法》第二十三條畏如蛇蠍，但澳門人則樂見其成。濠江訂立了《基本法》中涉及國安的條例多年，社會上和下睦、富足繁華，傳聞在「惡人谷」中的李大嘴與屠嬌嬌，從沒有出來吃人、坑人。咱們香港人反躬自省，是否太杞人憂天？