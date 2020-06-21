受黑暴與疫情雙夾擊，香港經濟深度衰退無可避免。政府賣地收入無以為繼，今年上半年港府賣地收益更只得百億港元，按年急瀉逾八成，創十一年新低。香港產業結構單一，稅基狹窄，財政長期依賴土地收入，庫房年年有餘呢隻歌仔恐怕呢幾年都冇得再唱，老本吃光，廢官又因循苟且，懶得變革求出路，加上一味為失敗企業填氹填黑洞，未來日子已響起難捱警號！

未來兩年恐怕亦是打工仔嘅悲歌！今年資方傾向凍結最低工資，政府則樂觀其成，意味基層打工仔權益又被拋棄。日子難過，今年五月份嘅提交破產呈請數目二千零七十九宗，為二○○三年六月以來最高；企業難捱掀執笠潮，旺區處處見吉舖。市道差，失業率又怎會不高呢？

政府統計處日前公布香港失業率數字，由二○二○年二月至四月嘅百分之五點二上升至三月至五月嘅百分之五點九，超越全球金融危機爆發後百分之五點五嘅高位。勞福局局長羅致光甚至表示，以行業分，跟消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計嘅失業率上升至百分之十點六，為受沙士打擊後嘅高位；就業不足率顯著上升至百分之六點三，更是有紀錄以來嘅最高位。

今日係父親節，父愛如山，老朽都藉此機會向擔起頭家嘅天下父親說聲父親節快樂！日前政府亦已進一步放寬禁聚令，餐飲不受人數限制，據悉今日父親節訂枱報復式急增，父親節市道有望勝母親節，做父親嘅未知心理上會否覺得威番一次？網上熱傳謝父宴菜單，都幾搞鬼，好似「奔波爐碌」（明爐全體豬）、家庭支柱（玉環瑤柱甫)、每月交素（雲萊炒粗齋)、米飯班主（飄香荷葉飯）、父親愛不圓（紅豆沙湯圓）等。最搞鬼就係左右一行宣言：成功靠父幹，買樓父幫忙！呢餐謝父宴，一於仔做莊！食餐飯啫，別叫父親太沉重！