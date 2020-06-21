纏繞美國的阿富汗戰爭無休無止，從美軍二○○一年十月與聯軍發動對阿富汗境內阿蓋德恐怖組織殲滅戰後，這二十年美軍三度在阿富汗撤兵，現時餘下一萬四千多名美軍在當地，特朗普過去三年均揚言讓駐在阿富汗的美軍回家，但事與願違，雖美軍協助阿富汗總統艾哈邁德扎伊奪取回不少根據地，但境內的塔利班武裝組織，佔據大部分偏遠地區，長期的鄉郊與城市圍堵戰，在美國不希望艾哈邁德扎伊政府倒台的前提下，撤走當地美軍便成為奢望。

特氏抓緊為十一月競逐連任的時機，早前再宣布撤走駐阿富汗美軍，但外界相信也是「吹水」，為賺取選民歡心，阿富汗現時形勢，美國有任何調動，都威脅到境內的穩定性，塔利班組織在周邊的部隊會聯合圍攻政府軍，艾哈邁德扎伊總統政權會被迫落台，這是美國最不想見到的結果。所以美國採取了兩條腿走路的辦法，期望特氏的撤軍計劃實現，幫助他提高一點民望。

美國自今年二月啟動大量游說攻勢，終勸服塔利班組織與艾哈邁德扎伊政府軍簽訂停火協議，當時國務卿蓬佩奧高調宣布，揚言留意塔利班會否遵守協議，拉攏艾哈邁德扎伊及塔利班領導人阿卜杜拉簽署和平協議，更促成討論組織聯合政府，但始終談不攏。近日阿富汗政府答應釋放五千名塔利班部隊被俘成員，雙方在第三國舉行會談，會面工程正在展開。

塔利班領袖心內所盤算的，並不是看重與政府代表會面，或簽訂任何和平協議，卻是駐阿美軍會否撤出該國。現時特氏連任競選計劃內，包括讓駐阿美軍回家，兌現就能提高特氏聲望，也有利於塔利班鞏固在阿富汗的勢力，因政府軍沒有美軍支援下，難與塔利班部隊匹敵。美軍逐步撤出阿富汗是願景，但撤兵規劃既需要平衡及無損害特氏競逐連任，也要維持阿富汗政府運作及軍事主導權，變成美軍難以撤出阿富汗的關鍵。