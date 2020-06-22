神州觀察：冒名頂替上大學　社會公平從何說

山東是孔孟之鄉，亦是全國教育大省，近年在推進高校建設發展方面沒少下工夫，誰知近日卻被踢爆多間高校的二百多人涉嫌以冒名頂替方式入學，劫取別人的前程命運，勢令孔夫子、孟夫子的棺材板蓋不住。而當年被頂替的受害者想要討說法，又遭當局百般刁難，更是連仁義廉恥也不要了。

據內媒報道，在過往兩年的山東高等學歷數據清查工作中，有十四間高校曾公示清查結果，當中發現二百四十二人涉嫌冒名頂替入學，並成功取得學歷，事發二○○二年至二○○九年前後，且不乏像中國海洋大學、濟南大學那樣的知名高校，而山東廣播電視大學更以一百三十五人涉案「獨佔鰲頭」，節操可謂碎了一地。

觸發本次清查工作的誘因，據指緣於山東此前發生的另一宗冒名頂替案，一名陳姓女子二○○四年高考「落榜」，今年五月再參加成人高考時發現，自己當年其實夠資格入讀所報的山東理工大學，卻被一名低於分數線二百四十多分的女子以兩千元買走其學籍入讀，二人命運亦就此改寫。惟被頂替者原本就家境貧寒，想以知識改變命運的夢想更遭無情盜取，生活至今亦無多大改觀，近日往有關機構查詢時，更被要求出示能證明「自己是自己」的奇葩文件，擺明存心刁難。

高考乃是國家選拔人才的關鍵途徑，屬百年大計，且關係到萬千學子前途命運，豈能容忍這類徇私舞弊、作奸犯科之存在？當局一錯再錯，仍不肯面對問題，社會的公平公正又將如何體現？更需看到，本次公布的相關數據只是事件的冰山一角，整個山東省決不只有十幾間高校，多年來到底出了多少冒名頂替事件，應該不難想見。

只是有一點可以肯定，冒名頂替上大學醜聞在內地並不新鮮，過往不但在山東多次出現，且廣泛存在於全國多個省市，並早已形成產業化、規模化操作，決非一兩個人的力量所能達致。譬如近年廣為人知的河南王娜娜案、湖南羅彩霞案、山東齊玉苓案等案件，牽扯出來的「幫兇」俱是涉及學校、教育局、用人單位、戶籍管理等多個職能部門的一大串人，多方通力配合，將別人的命運逐一摧毀。

更叫人失望的是，這條黑色產業鏈上的一眾作惡者，每每鮮受實質處罰，情形就像當局近年開展的平反冤假錯案工作，所涉司法系統乃至其他部門官員不是警告了事，就是以年代久遠為由不予追究，有的更獲提拔升遷，官運亨通，冤假錯案豈會不一生再生？老實說，就連古代科舉考試中出現舞弊行為，也比如今處罰得狠，不是充軍發配，就是殺頭滅族，當局如此縱容，莫非是想徹底毀了中國教育？