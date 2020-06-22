世界視線：博爾頓刺中死穴　特朗普狗急跳牆

美國前國家安全顧問博爾頓的新書，的確刺中了特朗普的死穴。特氏除了繼續「數臭」博爾頓，指摘其為「卑鄙」的人，沒有履行保護國家的責任，又指絕不應該再允許他在政府任職，彷彿忘記了自己的連任選情已是「凍過水」，未來四年根本輪不到他指點江山。另一方面，白宮新聞秘書麥克納尼在一份聲明中亦指出，特氏政府將確保博氏不會從新書中獲利，又狠批博爾頓把對金錢的關注和渴望，置於保護國家安全的義務之上。

博爾頓「唯利是圖」沒有錯，其實在特氏政府任職高層者，有哪一個是好鳥，例如國務卿蓬佩奧，據博爾頓的新書描繪，他對特氏也是多所不滿，甚至曾萌發辭職的念頭，但實情是蓬氏至今仍安坐其位，忠實地執行特氏的政策，而博爾頓不同之處在於，他無法邀寵於特氏，被掃地出門而已。

事實上，如果博爾頓真的像他所聲稱那樣，手上掌握如此多的「堅料」，為甚麼不在國會作證，在誓詞下指證特氏？很可能的答案是：他要把這些「獨得之秘」留個好價錢，寫進新書裏「首發」，賣個好價錢。

然而即使以最同情的角度分析，特氏反應遲鈍，大意麻痹，遭此一劫是活該。正如處理白宮針對博爾頓新書申請禁制令的法官表示，司法部在該書印刷和付運後才開始阻止其出版，已經太遲，暗示如白宮的反應能迅速一點，法庭會批准禁制令。想想也是，早在博爾頓被怒炒後，外界便盛傳他將寫書向舊東家報復，特氏沒有早為之謀，實在怨不得人。

如今的特氏有苦自己知。在阻止不了新書出版的情況下，繼續攻擊博爾頓，無異於免費幫他做「推銷員」，增加該書的熱炒程度。博爾頓好歹也在特朗普政府內參與機密事務，其「證詞」有一定的分量，特朗普攻擊政敵，卻是張嘴就來，由指控奧巴馬並非在美國出生，沒有資格當總統，到最近聲稱民主黨總統參選人、前副總統拜登獲恐怖大亨拉登力挺，完全沒有提供證據，現在終於輪到自己百口莫辯，也算是多行不義的「報應」。