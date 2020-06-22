功夫茶：東網粉絲遍全球　升級享受第一流

香港過去一年黑暴疫症雙夾擊，市民日子難過。然而，本報堅持信念，在沒有山靜雲閒、鳥啼花放嘅日子，仍然緊守崗位，與市民休戚與共。一秒通全球華人嘅《on.cc東網》近排銳意改革，屢創新猷，多功能視頻影像凌厲、華麗升級，真係去到邊都睇到彩雲飛！投放咁多資源，「睇驗」城中盛事根本冇得輸！

阿哥，《on.cc東網》一躍千里，領導潮流，已經成為全港最強嘅新聞、娛樂及消閒網站。嗱！年度報告指網站及手機平台每月總瀏覽頁次突破八點三億，用戶遍布全球。簡單講句，凡有華人處，必有東網粉絲！呢，東網精彩節目，直如清香隨風發，上月剛推出全新嘅「繽FUN星網」，讀者應接不暇，視覺嘅美讓讀者嘅心靈飛起來，遠離這聒噪嘅「日日和你lunch」！東網又再次推陳出新喇，於APP內加入「影片粵普雙語切換」及「影片串流投放」功能，讀者可以安坐家中，以智能電視觀看東網最新、最強內容。

當然，一再強化嘅東網APP版面，讓你感嘆色相不只是一個虛擬嘅概念，從微塵到大千世界，視網膜上無數光影變化，讀者嘅感官都活躍醒覺，世界原來這麼爛漫，一切從升級版東網開始！

東網照顧各階層讀者，已為重點新聞、評論影片，加上普通話配音。讀者只要喺版面上睇到「雙語」標誌，即代表相關內容已支援粵普切換功能；當影片播放時，只需按下播放器上嘅「粵」或「普」按鈕，即可在粵語原聲及普通話配音間選擇切換，方便之至！功夫茶忽然醒起，高官中好多普通話極之「普通」，好似教育局局長楊潤雄、勞福局局長羅致光等，多啲上來聽吓普通話重點新聞，咁就可以避免將「勞工」唸成「老公」、「出家」讀成「出嫁」啦！注意吓聲調高低，就唔會貽笑大方！

至於智能電視亦都係唔少人家中必備，升呢嘅東網APP，可讓讀者把播放中嘅影片畫面，投放到支援Chromecast/AirPlay嘅智能電視上，用法簡單，當讀者嘅手機與投放畫面嘅裝置處於同一個Wi-Fi網絡時，只需輕按影片播放嘅「投放」按鈕，再選擇裝置名稱即可；如要停止，則可再次輕按「投放」按鈕，選擇「停止投放」就搞掂。

哎呀！講吓講吓，差啲漏咗「東網視頻」呢個精彩評論節目，因為選材到位，本港時事突出重點，而世界大事則抽絲剝繭，緊貼環球脈搏，正一「宅男不出門，能知天下事」。難怪單在五月，觀看次數合共超過一千萬，都咪話唔勁！呢呢呢，尤其嗰位牙尖嘴利、扮相鬼馬、形象討好，被熱捧為俠女嘅「仙迪」，其投入演繹網民一致讚賞！阿哥，咁多吸睛好節目，快啲掃描QR Code或立即安裝東網APP啦！