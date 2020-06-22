基於去年六月開始的「反修例風波暴亂」一直未平，去年十一月的區議會選舉因暴亂由反對派「瘋狂發起」、「充分利用」，大半年來柳某不斷發文「叫停九月立法會選舉」，當時理由大致如下：

一是選舉結果無論怎樣，都是不公平、不公正的，過程都是不安全的；二是選舉如果反對派奪取議席過半數，掌握了「大殺傷力憲制武器」，他們不但可在立法會癱瘓香港管治，而且會向國家主權和安全發起挑戰，他們連「國歌法」都拚命反對，若遇其他關乎國家主權、國安的立法事項，必更加反對，凡此種種，實乃在為挑戰國家張目做準備；三是在黑暴未平息、香港的政治環境邪惡當道、「反中亂港」氣燄囂張下，反對派就算沒過半數，他們仍會一如既往在立會內搗亂破壞、拉布、攬炒，與立法會外的暴亂相呼應，香港還是亂；四是若不叫停九月的立法會選舉，難以徹底平暴，發動暴亂的黑手、骨幹、核心暴徒、組織系統、支援系統一直沒有剷除瓦解，仍然有強大的動員能力，他們的宣傳機器仍會喧囂運作；五是九月若選出新一屆立法會，不論甚麼結果，「二十三條立法」都將更不可能。

現在，上述五個理由，除了中央出手以「港版國安法」「暫代」了「二十三條立法」，餘者都還存在，也即叫停九月立法會選舉的「基本面」沒有變，叫停選舉依然有充足理由，依然是解決當下香港危局和確保國安的必須做法。

不要以為「港版國安法」推出後，反中亂港集團就會自動收斂，九月立法會的選舉就會變得公平、公正和安全，香港的暴亂就會偃旗息鼓。不會的。恰恰是，反中亂港集團會更緊密的和外國及境外勢力明暗勾結，在選舉中狂打國安法，並以此抬高選情，煽動反共仇中，蠱惑民眾，撕裂社會。

現在反中亂港集團的如意算盤是，利用反國安法、利用暴亂以來的「大好形勢」，他們自信必在立法會選舉得勝，在奪權變天上既贏面子又贏裏子，將「港版國安法」盡情消解。