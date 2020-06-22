「淆底」一詞本來是黑社會用語，形容互相廝殺時沒有膽量而臨陣退縮的人；現在則已成為香港人常用詞語，形容做了虧心事而不敢承擔責任的人。反對派正是這樣一班人，他們平時大義凜然，一個個擺出「雖千萬人吾往矣」的姿態，但當中央祭出「尚方寶劍」後，他們即時淆底，一個個惶惶如喪家之犬。有人棄保潛逃，有人要求保釋離港，有人急急刪除網上文章及影片，有人忽然擁抱二十三條立法，可謂醜態百出。

這就奇了，反對派不是揚言不怕坐監嗎？不是聲稱「刑事案底令人生更精彩」嗎？為何要棄保潛逃？為何要保釋離境？說穿了，喜歡搞政治的人大多色厲內荏，表面上無畏無懼，實際上貪生怕死，議會政客固然擔心被DQ而失去高薪厚祿，漢奸黎之流更是害怕進去赤柱洗廁所。君不見，有反對派政客參與非法佔領而面臨判監，卻以重病為由避過牢獄之災，事後龍精虎猛，可以深夜劈酒，還可以大力拉扯記者證件，左看右看都不像病體奄奄，也許腦袋真的有問題吧？

最可悲的是那班頭腦簡單的學生，黑手紛紛淆底退縮，他們繼續向前瞎衝，做了炮灰猶不自知。他們使盡吃奶之力搞甚麼「罷課罷工公投」，到底有多少人響應？無知學生要罷課，沒有人阻止，最好他們永遠不要讀書，一來免被黃師荼毒，二來替納稅人省下一筆教育開支。但罷工就由不得他們了，在黑暴和疫症雙重打擊之下，香港失業率已創下十五年新高，基層打工仔朝不保夕，如何罷工？廢青們有父母供養，有政府資助，飽食無憂米，當然可以大聲疾呼要求罷工，但當其父母也面臨失業時，他們還能如此狂妄嗎？

廢青們之前已搞過幾次「三罷」，結果都是冷冷清清，沒想到他們依然樂此不疲，不斷翻炒冷飯，簡直匪夷所思。事實證明，政治邪毒不僅可以令人失去理智，而且可以令人變成白癡。