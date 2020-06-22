近日中印邊境衝突，頗引起國內外關注。據傳媒報道，衝突甚為激烈，印方軍人死了起碼二十人以上，中方傷亡應相差不遠。衝突屬徒手肉搏式，武器不過是用石頭和棍棒，雙方都沒有開火射擊，可說並非真正開戰。

印度事後高調反應，官方譴責是例行公事，有人民抬棺出殯，要求血債血償，有城市群眾遊行示威，焚燒中國領導人像，呼籲罷買中國貨品。也有西方傳媒圖片展示中方所用武器，是帶上鐵網和鐵釘的棍子，似是就地取材，不似預先準備。

中方反應低調，甚至可說是輕描淡寫，主調是呼籲雙方停止衝突，交由軍方高層及外交途徑解決。中方未有談及己方傷亡數字，只說衝突在中方有效控制地區發生，即暗指印軍越界才引起衝突。中方也另外釋放了十名印軍戰俘，其中有四名軍官。印軍指衝突中並無解放軍遭到印軍俘虜，中方則在戰鬥中擒獲合共四十五名印軍官兵，或意味佔據上風，其中三十五人早前已獲釋。

中方在處理這類問題時習慣低調，盡量少發放消息，並非有效方法。因缺乏來自中方消息，就算發放也只得官方訊息，對西方傳媒來說完全不夠「八卦」（juicy），難引起受眾興趣，結果消息都是從印方取得的一面之詞，報道難免一面倒。改革開放逾四十年，中國在新聞戰線上累積不少經驗，也有不少曾在歐美留學的海歸回國，要改變處理新聞手法不會太困難，無謂處處被動。

我認為中方不會主動挑起爭端，因現時中美關係仍然有太多不確定因素，完全不能鬆懈，故無力兼顧中印邊境。

中美貿易糾紛雖簽訂第一階段協議，但仍有暗湧，尤其是特朗普選情欠佳時，有可能利用大動作加劇中美衝突的緊急性，以轉移視線，向全國施加抗中壓力，利用戰時總統容易爭取連任的優勢。新冠肺炎美國甩鍋未了，隨時再次起哄；歐洲國家對中國不無戒心，不少國家明裏暗裏站在美國一邊，把抗衡中國視為民主與極權的對抗，把意識形態之爭提到昔日冷戰的高度。中國需要時間安撫歐洲各國，重新建立友好關係，也需要預先爭取歐洲國家，作為美中關係的制衡。

港版國安法引起美英起哄，繼美、英之後，歐盟也對中方的港版國安法不假辭色，他們如何部署後着未能得知，但已足夠北京頭痛。還有美國艦隊不停巡弋南海，穿越台灣海峽，擺明蓄意挑釁，中國既不能明顯對抗，又不能低頭示弱。中印邊境問題存在已久，中方不急於解決。但印方可能認為有可乘之機。這次衝突是徒手搏鬥，雖雙方死傷幾十，應是個別行為，看來挑不起大衝突。