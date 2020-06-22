口裏說不，身體誠實。由一班無知中學生為骨幹舉辦的反國安法三罷公投，在無聲無息中落幕，別說他們當初定下的投票目標不過區區六萬之數，到頭來遠不達標，投票人數少得可憐；更不必說示威再次淪為示弱，重振黑暴聲勢無望。黃絲講就兇狠，講錢就死忍，他們最怕冇咗份工，尤其是家陣搵食艱難，還要罷工博炒，傻的嗎？

早在公投舉行前夕，由政府非公務員職工總會、香港會計手足工會等五個工會組成的聯合工會，原亦計劃學人搞罷工，惟沒有成員響應，最後不得不死死氣改為向外國領事館遞交請願信了事，跌咗落地揦番拃沙。一節見則百節知，三罷公投𤓓味撲鼻而來，早已寫在牆上。

回想去年黑暴高峰期，暴徒們和政客們不也是勢兇夾狼搞大三罷嗎？他們不是讓市民選擇支持與否，而是利用恐襲手段，暴打返工市民，設路障癱瘓交通，用雜物阻礙鐵路運作，甚至火燒車廂，來達成三罷目的。結果愈暴力愈失民心，除了個別黃店關門，大多數市民拒絕響應。當日都搞不成，現在更加不可能搞得成，惟一班少不更事、飽食無憂米的中學生唔嗅米氣，蠻纏胡搞，不失敗才怪。

再看那些去年反政府最力的公務員、空姐空少、公院醫護、官校教師，現在無不縮沙，當知大勢已去。新公務員工會主席顏武周由明反國安法改口稱沒有既定立場；空姐空少面臨冇得飛不敢造次；公院醫護面對醫管局究責嚇到粒聲唔出；教師看見教育局態度轉趨強硬，乖乖回校教書。為公義、為民主、反「惡法」？哈哈，在銀紙面前，黃絲甚麼也可拋棄，公義民主值幾錢！

黃絲們今日又將希望寄託在立法會選戰上，可謂幼稚可笑。觀乎反對派連初選都鬧得不歡而散，一味狗咬狗骨，這些窩囊政客除了成功爭取落實「港版國安法」，真不知他們還能為香港爭取甚麼民主！