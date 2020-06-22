六月二十日，反對派在香港搞所謂的「公投」，結果卻狼狽落幕。中央打算在香港特區推出《港區維護國家安全法》，反對派頭目擔心新法實施後會給人一窩端，故卯足勁抗爭，二十日乃舉辦了「公投」，表決是否發動全港罷工、罷課，以抗議實施「港版國安法」。但全日只得一萬多人投票，遠低於預期中的六萬人，弄得主辦者灰頭土臉。

從政者不能不懂觀察時機，民眾的頭腦不一定時時理智，為雞毛蒜皮之事可以鬧出偌大風波，對天塌下來的事卻可以視若無睹。一切就端視民心如何「擺動」，所以我們要學會如何掌握社會脈搏。

兩相比較，修訂《逃犯條例》屬小事，引入《港區維護國家安全法》則是大事。前者擾攘一年，號稱有數百萬人次參與示威，暴徒把鬧市弄得滿目瘡痍，香港恍如隔世。很多人便依此推論，以為推出「港版國安法」後，特區定然民情洶湧，獅山腳下會變得洪水滔天。

筆者卻老神在在，認為今年的民情擺向了另一方，示威、反抗熱潮已過，取而代之者，是動身移民或者討論移民的風潮。早前亦不止一次告訴讀者，本報記者曾在黃大仙祠為黑暴問題求的一籤定然會應驗，該籤名為「劉基歸隱」，是預示反對派頭子將被迫逐步潛蹤，哪怕如何再去煽動群眾，最終猶是「座中無客」，徒然自苦。

所謂「無客」者，不獨是指街頭打砸暴亂的人會減少，而是就連和平示威、對管治者投反對票的人也會日漸稀疏。人們全副心思會轉而用在如何收拾家當、倉皇出走的問題上。

香港五行忌火，夏天火旺，人們容易頭腦發熱，今年不少人便會熱衷於設法如何搬錢離去。但「天要下雨，娘要嫁人」，京港政府大抵都隨他而去，對離心離德者，阿爺不會有一絲憐惜。