香港經濟步入衰退，在黑暴疫症雙夾擊下，遊客數量斷崖式下降，零售餐飲叫苦連天。尋日父親節，適逢政府派一萬蚊現金開始登記，老朽習慣大早出外買報紙順便吃個早餐，七時半左右已經見有唔少長者喺銀行外排隊等交表登記。有長者直認「好等錢使」，有啲甚至話「拎到錢後會留畀仔女用，因為屋企好多人失業」。

事實上，經濟不景氣，睇吓旺角咁多吉舖湧現，生意難做。財爺之前煞有介事聯同飲食業界代表會見傳媒，話配合政府向市民派一萬蚊計劃，飲食業將於七月推出七折、八月推出八折嘅優惠，主要針對晚上六點後嘅夜市時段，將有過千間食肆參與，希望市民可齊消費撐經濟。

政府呢一萬蚊「救命錢」，可說是久旱逢甘霖，市民原本希望政府能夠體察民艱，學澳門提早派錢，然而政府都係拖到六月尾先登記，最快七月八日有錢過戶；而書面申請，首批都要七月下旬先有錢落袋。老朽希望唔好再有乜甩轆，搞到基層市民久久都未能得到嗰一萬蚊。

如今活在香港，衣食住行樣樣難，基層市民早排失業、停工、開工不足情況嚴重，今年最低工資又傾向凍結，相對物價有升冇落，打工仔真係唔易捱。之但係政府經常廢噏「民生無小事」，而真正幫到市民嘅又唔去做，開講都有話「利民之事，絲髮必興；厲民之事，毫末必去」。服務群眾，一個有心為民嘅政府，豈能忽略那些所謂嘅「小事」。

九巴早前提出喺屯門、元朗、天水圍實施分段收費計劃！阿哥，呢三區居民期待巴士分段收費已久，依家運輸署卻漠視區內需求拒批一半路線，打工仔被迫捱貴車費搭港鐵！難怪廢柴高官此舉被狠批為保港鐵利益，而不管基層要日日捱貴港鐵車費！打工仔喺咁惡劣嘅環境下，已經勒緊褲頭過日子，慳得一蚊就一蚊，廢官可以幫嘅唔幫，仲要阻住地球轉，施政不為民，呢個政府真係唔使恨！