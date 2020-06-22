美國總統特朗普近日到處點火，連帶向來是經濟貿易及軍事夥伴的德國，也遭特氏惹起麻煩。特氏日前宣布美國會把派駐德國、屬於北約駐軍的美軍人數大幅減少一半至兩萬五千人，因為德國沒有履行在北約應負的軍費責任，更在兩國貿易上虧待美國。執政共和黨國會議員對特氏挑起美德之間的矛盾感到愕然，認為決定必然會令美德關係倒退，更不利美國與歐盟的長期關係發展。

美軍駐德國境內人數流動性大，並沒有填足原來配額的五萬二千名兵力，一般只介乎三萬五千人，故外界對於特氏提出將駐德美軍減至兩萬五千人，估計只會撤走九千五百名兵力。特氏認為德國拖欠數十億美元，多年來沒有付足駐當地美軍軍費，無法履行軍費負擔的責任。

說起來也奇怪，美國駐在歐洲各國，特別是北大西洋公約國所屬組織成員國家的軍力不少，各國均按北約計算支付軍費，有拖欠的總會支付，德國並沒有說過不支付該筆軍費，美國從來沒有像今次這樣高調去搞德國，當中必有暗藏目的。

其中一點是先給歐盟來一個警告，要顯示美國在歐洲駐軍對各國的重要性，是保障區內不受到任何攻擊，拿歐洲龍頭大哥德國做牌頭，定必起到警告之效。

另一點是德國即將輪任歐盟主席國，無論歐盟或德國與美國的貿易往來，都存在巨大影響力，只要懾服德國，美國在歐洲橫行就不會遇阻力，再次顯示美國才是國際大佬的姿態。還有一點更重要，就是德國及歐盟跟北京的關係，美國以中國作為頭號敵人，盟國的取態還需要看美國眼色，如現時美國不把自己抬高，擁有絕對影響力，以德國經濟貿易及工業的龐大力量，隨時可以我行我素，甚或帶領歐盟跟內地發展更大的貿易關係，現時世界各國均以內地為最大經濟市場，美國不採取主動確立帶領歐盟的地位就會給比下去。