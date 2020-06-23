世界視線：神秘潛艇現蹤影　北韓核武恐升級

一艘神秘的潛艇，近日在日本本土南端的奄美大島附近「暴露蹤迹」。海上自衞隊大為緊張，派出兩架反潛機與多艘艦艇跟蹤監視，直至這艘潛艇向西駛離。自衞隊按常理推測，它可能來自中國。但一個更值得關注的問題是：假若它來自北韓呢？

日本海上自衞隊具有強大的反潛作戰能力，其主要任務就是配合美軍，偵察中國潛艇部隊。解放軍近年由近海走向深藍，水下潛艇頻密出入，被自衞隊反潛機發現並不出奇。奇的是，如果只是一艘常規潛艇，且並未侵入日本水域，為何會令「見慣大場面」的日方如此緊張？據防衞省提供的消息，日方P1和P3C兩架反潛機，在多艘艦艇配合下，於六月十八日起追蹤監視，至二十日該潛艇駛離。期間日方肯定就該艇的航行、動力等狀況搜集了大量數據，但並未對外公開，聲稱有待進一步分析。

值得注意的是，就在此前兩天，即本月十六日，北韓炸毀了兩韓開城聯絡辦公室。到了十七日，一架相信是搭載金正恩的專機由平壤起飛。南韓方面推斷，金正恩當時是去造訪咸興市六十多公里外的新浦造船廠，這兒正是北韓研發戰略核潛艇的地方。

根據日方目前公布的資料，尚無從確定神秘潛艇的類型，亦無從得知它是不慎被日方發現，還是自己主動曝光以便對外示威。但隨着美軍三艘航母集聚印太，朝鮮半島局勢再陷緊張，外間普遍預期平壤為確保自身安全，會採取更強烈的警告行動，其中最有效的手段就是對外宣布核潛艇研製成功。

早在去年十月，北韓已成功試射一枚新型潛射洲際導彈。十二月底，北韓勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議召開期間，金正恩明示要推行積極進攻的外交與軍事政策。金發表講話後，美軍偵察機在日、韓支援配合下，圍繞半島展開持續而頻密的偵察，就是試圖查找北韓潛艇基地和潛艇的異動。美日韓的擔憂不無原因：北韓一旦成功研製戰略核潛艇，便可以潛行到南韓甚至是日本背後，在戰時從水下發動攻擊，這無疑會令同盟國如芒刺背。