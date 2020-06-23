功夫茶：居屋定價堅離地　協助基層大隻講

廢柴政府所謂「重中之重」嘅解決房屋及土地問題，一味靠吹！呢，根據房委會數字，截至今年三月底，一般公屋申請人嘅平均輪候時間為五點四年，當中長者一人申請者嘅平均時間為三年，非長者一人申請者需等上三十年！阿哥，上天堂見到上帝都上唔到樓，你話「重中之重」嘅「房事」幾咁兒戲諷刺！

上樓難於上青天，咁申請新一期居屋又如何？呢，下個月底接受申請啦，四個屋苑合共逾七千個單位，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑，最昂貴單位係啟翔苑一個近五百呎單位索價五百一十三萬元。居屋原意不是協助夾心階層置業嗎？嘩！依家呢啲「窮人恩物」嘅居屋竟然去到五百幾萬！香港啲「窮人」都算巴之閉咯！難怪去年全球住宅價格最高嘅十大城市中，香港可再度蟬聯樓價全球最貴！

「天價居屋」動輒逾五百萬元，對普通家庭而言，恐怕也是天文數字吧？有房委會委員表示，居屋暫定以市價六三折發售，要等到八月下旬取得四至六月非業主住戶每月入息中位數後，再調整折扣率，若中位數下行，就會減價，不會「輸打贏要」；又有委員就話預計不會大幅變動。對於有意見認為新居屋定價過高，房委會資助房屋小組委員會主席黃遠輝就話，現階段睇唔到有需要調整居屋定價機制，定價唔應該跟建築成本掛鈎喎！咁講法，功夫茶不禁懷疑究竟黃主席有否誠意，發揮居屋喺社會上嘅基本功能，即係「居者有其屋」，讓基層市民都可以安居樂業也。

大家都知道，房委會主要經費，就係來自售樓收益；二○一一年港府宣布復建居屋後，房委會嘅運作盈餘漸增，由二○○九至二○一○年度嘅十五點二九億元，逐步升至二○一六至二○一七年度嘅三十點一億元。嗱！出售居屋嘅收入，真係令到房委會肥到着唔到襪！居屋售價以市價作基準，喺港樓畸胎人為禍加埋私樓樓價拉動下，居屋呎價水漲船高，已經堅離地到非一般基層可以負擔！

房委會對居屋售價，話就話定價會顧及申請人負擔能力，之不過售價不斷同只升不跌嘅私樓售價掛鈎，居屋售價有乜可能唔脫離申請者嘅負擔能力吖！當下居屋政策好明顯與當初助市民安居樂業嘅理念背道而馳！依家雖增加綠白表比例為四比六，白表一人和兩人嘅申請入息和資產限額亦分別有所調整，不過，如今經濟凋敝，搵食艱難，供一個三、四百萬元嘅「窮人恩物」豈是輕鬆之事？功夫茶一再強調，「房事」唔暢通，生活點會過得輕鬆！廢柴政府唔調整居屋定價機制，又冇能力覓地多建公屋，一旦民怨爆煲，正當多事之秋嘅香港，唔使攬炒都風雨飄搖啦！