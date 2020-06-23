神州觀察：廣東毒案高發地　從嚴打擊莫鬆懈

禁絕毒品，功在當代，利在千秋。年度國際禁毒日到來前夕，內地多個省市開展主題宣傳活動及發布打擊毒品犯罪成果。廣東省作為全國毒品犯罪高發地區，相關毒案數量肯定不會少，嚴峻而複雜的禁毒工作形勢更要求當局需長期保持重拳出擊，鍥而不捨地打贏禁毒之戰。

廣東省高級人民法院日前公布，全省法院今年首五個月共處理毒品犯罪一審案件三千七百多宗，同比下降約一成半，並有逾四千人獲刑；去年全年則處理逾萬宗相關案件，一萬二千多人獲刑，其中更有近三成被判囚五年以上，各級法院還結合掃黑除惡專項鬥爭，從嚴打擊涉黑毒品犯罪、境外黑社會毒品犯罪及涉毒保護傘，形成有力震懾。

此外，省高院還公布了六宗嚴懲毒品犯罪典型案例，當中七人被判處死刑。譬如一宗涉及十三人的製販毒品案，合共繳獲一百七十多公斤冰毒，四人判死刑；另一宗販毒案繳獲三十公斤冰毒，同樣有兩人被判死刑，一人死緩；還有一宗家庭式毒品犯罪，兩夫妻共同製毒販毒，警方先後繳獲近十公斤冰毒及十幾公斤冰毒半成品，最終「毒夫」被判死刑。

廣東大型毒品案掃之不盡，顯然保護傘在普遍運作，庇護毒販，外間直指有省市級的公安廳牽涉在內。去年國際禁毒日前夕，廣東省禁毒委員會公布指全省頭五個月偵破近三千五百宗毒品案，刑拘四千三百多人；若從二○一七年算起，全省已合共搗破三萬多宗毒品案，拘捕四萬多名疑犯，並檢獲各類毒品二十七噸。而最高法和最高檢彼時亦相繼指出，廣東是毒品犯罪高發地區，問題仍然突出，尤其去年公布的十大毒品典型案例中提到的兩宗特大案件均涉及廣東省，形勢很不樂觀。

事實上，不只是廣東，雲南、四川、廣西的毒品犯罪也十分猖獗，且情況持續多年，禁之不絕，這又與全球毒品犯罪活動日趨氾濫，及自身地理位置等因素不無關係。正如內地公安部早前指出，中國的毒品問題與香港毒梟的關係密不可分，香港毒梟勾結東南亞等販毒組織，並與緬北和廣東等內地毒販合作，導致區內毒品問題愈見嚴重；譬如廣東珠海近日就聯合澳門警方摧毀一個由香港、澳門及內地人組成的跨境走私販毒集團，類似犯罪活動過往亦很頻繁。

而聯合國毒品和犯罪問題辦公室曾公開揭露，東南亞地區冰毒氾濫，生產及出貨路線與本港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團所用路線完全脗合。大量毒品頻密地輸入中國，危害堪比晚清的「鴉片入侵」，儼然形成「政治毒禍」，當局絕不能讓歷史重演。