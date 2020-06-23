去年六月，反對派和美英勢力、「台獨」勢力相勾結發動的反修例暴亂，一開始就來勢洶洶、惡浪滔天，號稱有百萬人大遊行；愈演愈烈的暴徒衝擊，打砸搶燒幾乎無日無之，破壞力空前，香港法治、社會秩序被打得稀巴爛，林鄭月娥政府則跪低投降。

很快，「黑暴」取得重大勝利，當局收回修訂《逃犯條例》，反對派在區議會選舉中奪得大部分議席，更張牙舞爪的宣稱今年九月立法會選舉取勝，將用「大殺傷力憲制武器」廢掉香江管治，重挫「一國兩制」，挑戰中央。外國和「台獨」勢力則在黑暴中掀起全球反共反華浪潮，山姆大叔藉機推出《香港人權與民主法案》，把美國法律的干預黑手直接陷進香港和中國。「港獨」分裂分子、叛國禍港漢奸在美英加持下，在黑暴舞台上肆意橫行，大肆破壞，以為變天奪權、自立為國或把香港弄成美國第五十一個州就在眼前，唾手可得。

反對派有此瘋狂妄念，窮兇極惡，實和暴亂之初香江府衙、林鄭月娥的綏靖投降、姑息縱容有莫大關係，和朝廷完全沒有「回過神來」，盲信過往「香港事交給香港人用香港方法解決」的思路有關。而反對派從來是一群「得了便宜沒夠」、「蹬鼻子上臉」、「貪勝不知輸」的傢伙，還以為朝廷怕了他們。殊不知事物發展的法則是會發生逆轉，是會走向反面。他們有多瘋狂，就會受到多大的反擊，受到力度更大的反擊。「港版國安法」的推出，就是合乎邏輯的逆轉，就是更大的反擊。在此反擊之下，反對派在黑暴中「取得的成果」和「佔盡的便宜」全部「清袋」，而且賠本更多，有滅頂之災也。

此役中，同樣遭到沉重打擊的是香港司法領域為反對派提供的保護傘。回歸以來，這張司法保護傘一直在「司法獨立」的幌子之下有恃無恐、洋洋得意，以為朝廷無奈其何。然而，「港版國安法」的推出和規定，在制度、機制、組織管理、人事任命上，一條龍的掌控相關案件的拘捕、調查、檢控、審判等等，刺破保護傘大窿也。