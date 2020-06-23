對於邊境衝突一事，中印反應迥異，前者輕描淡寫，後者氣急敗壞，形成鮮明對比。單從各自的反應來看，就知道印度吃了虧落了下風，除了二十人死亡，還有數十人受傷，更有四十五名印軍被俘，其中三十五人在衝突結束後即獲釋放，另外十人也於日前獲釋，可謂狼狽不堪。但印度人依然不忘自我安慰，聲稱中方也有四十多人傷亡，印度媒體甚至列出一份解放軍「陣亡名單」，當中竟包括早已去世的開國上將蕭克和王震，令人啼笑皆非。

印度總理莫迪不打自招，聲稱沒有外國軍隊越境入侵，亦沒有軍事據點被攻佔，這恰恰證明今次衝突是印軍入侵中國邊境導致。最不可思議的是，印軍二十名死者中竟有十七人是因後勤保障不力而被凍死，如此弱不禁寒的軍隊如何打仗？有美媒評論指出，此次衝突凸顯印度在軍事和經濟上皆遠遠落後於中國，並非無的放矢。

人們經常以「心比天高、命如紙薄」形容印度，一點也不誇張。過去中印經濟狀況相差無幾，同樣人口眾多，同樣貧窮落後。但是數十年發展下來，兩國優劣互見，經濟水平已經不在同一個層次，而且愈拉愈遠，目前印度GDP只及中國的五分之一，若論基建等各方面設施，雙方的差距更是顯而易見。然而，印度不願承認落後，一直以強國自居，尤其在西方媒體別有用心的吹捧之下，印度人更是飄飄然不知所以，總想與中國一較高低。最近幾年印軍不斷在邊境製造事端，既是為了碰瓷，也是為了證明自己的大國地位。

咬人的狗不叫，真正的武林高手不必虛晃招數，真正的強國不必虛張聲勢，印度愈是歇斯底里，愈顯底氣不足。過去多次邊境挑釁，印軍從沒討到便宜，現在更不必說了，莫迪政府除了煽動國內反華情緒，還能有甚麼招數？當然，中方絕不能麻痹大意，面對這種碰瓷者，只能以其人之道還治其人之身。