多行不義必自斃，「叛國禍港四人幫」之首、壹傳媒黎智英為背後洋主子仆心仆命，揚言為美國而戰，旗下刊物荼毒香港廿多年，淫賤低格，偷拍走光，連女童濕身照也不放過，並以「新聞自由」作幌子，做假新聞人所共知，攻擊政敵不遺餘力，加上煽動暴亂示威，簡直是人民公敵。朝中有人好辦事，律政保護傘包庇，漢奸黎作惡纍纍，一直逍遙法外。出來行，始終要還，踏入二○二○年，時辰終於到了，黎被捕涉及五宗刑事案七項控罪，每項都可判監，而且法庭又禁止他出境，想投奔美爹也不可能。

法官言明漢奸黎有潛逃風險，其他傳媒的記者在黎宅及壹傳媒大樓外採訪，《蘋果日報》記者多番阻撓，赤裸裸妨礙新聞自由，香港記者協會口說捍衞新聞自由及記者權益，其實是壹傳媒出事便幫腔，壹傳媒涉事便閃閃縮縮，顧左右而言他，發表聲明連譴責的字眼都沒有，簡直是像警方的水炮車一樣軟弱無力 ，自己友果然是要呵護備至，議員及學者異口同聲齊斥記協雙重標準、排除異己。

壹傳媒的境況亦確實需要友好幫忙打救，連年虧蝕嚴重，股價屢創新低，漢奸黎自毀承諾做契弟裁員減薪及結束多份刊物救亡，賣資產套現，又公開告急以催谷會員制掠水，欺騙港人感情來吸錢，無所不用其極。

上帝要你滅亡，必先叫你瘋狂，死到臨頭，發生在壹傳媒及漢奸黎身上的惡運接踵而來，將軍澳巴士失事，幾乎撞向壹傳媒大樓圍牆，若出事便大批員工一鑊熟。在壹傳媒打工，不但隨時被裁員踢走，做狗仔隊跟蹤如過街老鼠，侵犯別人的私隱，遇着脾氣不好的事主，一個拳頭便招呼你，又或者搵律師告到你破產，做傳媒墮落到要做老闆的打手保鏢，簡直有辱門楣。壹傳媒命不久矣，樹倒猢猻散，到時要找其他傳媒落腳，給人知你在壹傳媒待過，恐怕連轉行也很困難了。