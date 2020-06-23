「港版國安法」立法在即，「二百萬三罷工會聯合陣線」與「中學生行動籌備平台」兩團體於上周六舉行所謂罷工、罷課「公投」，投票分網上和實體兩個途徑。

這個「工會聯合陣線」有三十個反修例風波後成立的新工會，明顯持反特區政府、反中央立場，其中包括新成立的公務員工會在內。在「罷工公投」方面，三十個工會總投票人數近九千人，遠低於原來設計的六萬人投票目標，其中有六個工會即百分之二十達到罷工門檻，但未能達到發起跨工會聯合罷工的門檻。在近九千票之中，有百分之九十八反對港版國安法，百分之九十五同意發起罷工。即是參加投票者佔了絕大多數反對港版國安法，也支持罷工，只不過響應投票的人太少，主辦者恐怕貿然罷工參加人數不足，強行推動自暴其醜，只好偃旗息鼓，灰頭土臉收場。

「罷課公投」亦未能通過門檻，「中學生行動籌備平台」發言人宣布不會發動罷課，因點票結果顯示，「罷課公投」共有約一萬人投票，反對港版國安法有九千多人，罷課則有八千多人同意，由於實體票站投票未夠五千票，「學生平台」於是宣布不發動罷課。

今次發動的所謂「公投」，雷聲大雨點小，擺明陣勢是跨界別反對港版國安法，而且不惜連未成年在全世界都沒有法律認可投票權的學生也意圖拉落水中，可說是不擇手段。只不過響應的人實在太少，不成氣候，只好草草收場。

這次「公投」失敗，「學生平台」沒有多少損失，他們反正是烏合之眾，專門為今次的反港版國安法成立，沒有長期性組織作為後續，也沒有九月立法會選舉的選票需要抓緊，失敗後可以隨即解散，等候下一個議題伺機再起，問題是今次現身的中學生會否遭就讀的學校追究。

「工會聯合陣線」本質不同，他們要長遠鞏固工會的凝聚力，為九月的立法會選舉努力吸收選票，奪取功能組別中勞工界代表其中一席，今次反港版國安法只當作熱身運動。但此次出擊失敗，聲勢難免受影響，減低了吸收會員的機會。對他們的另一打擊相信是暴露組織工會並非為了爭取勞工權益，而是着意勞工問題以外的政治目標，此舉可能疏離了一心爭取勞工權益的會員，更肯定會令政府提高警覺，勞工處可能再檢視這些新工會是否偏離其當初宣稱的組織目標，以決定是否延續其工會註冊。特區政府也需要重新檢查這些新公務員工會的頭頭是否違反公務員中立的公務員守則，決定是否容許他們留在公務員隊伍中繼續當反政府角色。