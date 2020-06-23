千呼萬喚始出來的派一萬元計劃，終於在父親節當日接受登記，今次網上登記十分便捷，值得一讚。惟對於不懂上網又無子女幫忙的公公婆婆來說，難免又要排隊折騰一番。最令人匪夷所思的是，竟然有網民連公公婆婆排隊登記都要放上網公審，到底網民還有沒有人性？

「藍絲真係慘，三十三度排到hihi，無腦無智力，申請嗰一萬，人哋上網五秒填資料就搞掂，佢哋排幾個小時畀民建聯拎資料仲要感恩佢哋」。筆者原文節錄某臉書專頁對公公婆婆排隊登記的揶揄，樓主還配以一張商場內大排長龍的圖片。如果覺得這段說話已夠冷血，更無人性的還在後頭：「好多死廢老排隊，鬼唔望佢哋有福冇命享，個個毒完之後患病死晒，啲死廢老阻街正PK」、「排嚟做乜，大把時間交表喎，驚等唔切嗰一萬入棺材呀？」

從這些網民言論可以估計，他們大都是比較年輕，有銀行網上理財戶口，懂網上操作。惟這些對他們來說輕而易舉的事，對於長者卻不是理所當然，不懂上網就是不懂，需要協助就是需要。不論是部分銀行周日也特別開放方便長者登記，還是如該貼文樓主所言，「排幾個小時畀民建聯拎資料仲要感恩佢哋」，最起碼這些機構或組織肯花時間幫長者，而不是像一班年輕人說盡冷血涼薄話，恥笑及詛咒長者卻冷眼旁觀。尤其是那些所謂「素人」區議員，連「藍絲與狗不得內進」也敢貼在辦事處門口，要是建制派不幫長者，難道指望這些素人幫嗎？更何況，老人家最多就是時間，可能覺得花半天排隊，跟老友記打牙骹是開心事，干網民底事？

從中也可見本港教育徹底失敗，別說敬老之心蕩然無存，連最基本對人的尊重也沒有，而這些年輕人還自詡為民主進步，令人齒冷。無獨有偶，選管會拒為票站設「關愛隊」方便長者，冷血涼薄也是如出一轍。