很多人以為六月二十日中央會公布《港區維護國家安全法》的具體條文，但至今，法案內容還是猶抱琵琶半遮面，讓不少人困在悶葫蘆裏。

世界是一個大棋盤，大國高明的棋手每走一步都要反覆掂量，務求下到點子上去。香港不過是其中一隻兵卒，但用得好的，隨時可以以小博大，將軍抽車。

中共中央政治局委員楊潔篪剛與美國國務卿蓬佩奧會談，彼此談了甚麼，對外公布的內容姑妄聽之，但不宜盡信，雙方真正的討價還價，可能不足為外人道。這兩位國家要員上一次碰頭，是在去年八月，其時盛傳北京會動用武警或解放軍在香港平亂。二人會面之後，中南海最終沒有搬出兵符，據說是給美方勸止了，華盛頓提出甚麼條件作交換，我們不得而知。但數月後，中美兩國正式簽訂第一階段貿易協議，內文沒有包括美方最重視的知識產權部分。美國總統特朗普說過，要簽就得簽一份完整協議，到頭來，他卻讓步了。

當日若非美國勸阻，北京是否真的會揮軍香港？筆者從來都認為不會，因為情況尚未到這個地步。只是中南海有高人，虛晃了一槍，白宮中人就中計，以為你動真格，急急阻止，但是此舉便可能要付出好些代價。

如今「港版國安法」推出在即，楊潔篪與蓬佩奧再次會面，今趟北京出招是否也如上次一般虛而不實？當然不會，高手下棋着着不同，但不同之中亦有同，運用之妙，存乎一心。「國安法」勢必在香港實施，不過條文是嚴是寬，對美國代理人的打擊是大是小，則可議者尚多。譬如壹傳媒老闆黎智英之流，近乎是肉隨砧板上，這類人的罪名可重可輕，端視新法規的嚴厲程度。法案內容最終如何編訂，就且看美方如何出價，待價錢落實了，條文自然就會徐徐出籠。