笑看天下：清潔香港為何永遠失敗-施友朋 評論員

港府推行清潔運動、回收政策，搞咗幾十年，不但成效不大，甚至愈搞愈失敗！環境局局長黃錦星搞「垃圾徵費」搞到地老天荒都搞唔掂，其廢柴無能可想而知！

立法會日前通過終止於本屆任期內審議垃圾徵費草案，多個環保團體發表聯合聲明表示極度失望，冀政府把握餘下任期亡羊補牢，積極完善減廢配套，包括將「中央收膠」先導計劃推展至全港十八區、積極推動源頭減廢政策等。政府至叻周身郁、扮忙碌，一味大隻講，計劃多多，經常有頭威冇尾陣，到頭來亂象叢生。

環保團體指政府曾於二○一三年訂定「二二年將人均垃圾棄置量減至零點八公斤」嘅目標，之不過近五年嘅人均垃圾棄置量連年上升，未能通過垃圾徵費草案令本港廢物問題雪上加霜。政府搞回收，四粒字足以形容，就係「一塌糊塗」！對於環境局局長監察不力，提出政策廢噏兩句當做咗，一個字足以形容，就係「虧」！

一個「回收玻璃樽」，原本按港九新界地區批出三份合約，由兩個承辦商承辦，避免出現市場壟斷，近期九龍區卻連番發生跨區「插旗」收樽，利之所在，甚至越區偷樽，而環保署卻隻眼開隻眼閉，冇介入糾正，令分區收樽名存實亡。

至於廢塑回收，因長期依賴輸入外國廢塑料加工，在疫情下經營困難，業內人士透露已有約九成中小型回收廠倒閉。事實係，本地有膠冇人收，需進口外地廢膠十分諷刺。環保團體批評政府只監察廢塑膠入口，又冇追蹤重用率及結果，完全不負責任，咁搞法，香港嘅堆填區遲早淪為國際垃圾崗！喺咁嚴峻嘅情況下，政府是否應該發牌監管回收商？而最實際嘅做法，政府應加快全港落實中央收膠，並立法規管廢膠棄置。環保唔掂，清潔香港永遠冇可能成功，黃錦星局長，咪再吹水自己如何慳電有方，搞好回收、源頭減廢先認叻未遲！