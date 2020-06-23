美國總統特使比林斯利亞本周初前往奧地利，與俄羅斯副外長里亞布科夫會談，討論雙方未來限武方案，美國亦邀請中國加入這次會談，表明三個國家都需要憑良好信念，搞好限武談判。不過，中國一直以來並沒有興趣參與美俄的相關議題會面，俄羅斯雖然按既定處理跟美國代表談判限武，但沒有提出邀請中國出席。

限武談判是集中於管理核武，美俄二○一○年的《新削減戰略武器條約》，訂定出兩國部署的戰略性核武，不可以擁有超過一千五百五十枚核彈頭，該項條約明年二月到期，雙方需再洽談新的條約內容。

美國邀請中國加入美俄限武會談，總也是從陰謀論出發，為的是害怕中國不在美俄限核條約內，就可以自由發揮製造核武，對美國產生威脅，倒不如趁北京在核武數目及能力羽翼未豐時，借會談達成的條約內容管制起來，這種美式會談主要是該國主導約束別國發展的伎倆，在美國與其他國家或國際組織貿易談判上可見一斑。

在北京並沒有答應參加美俄限武會談之前，華府已經擺明車馬認為不能放任北京，指北京已改革戰略性核武以及部隊，更新非戰略性核武，威脅到美國派駐印太地區的部隊，以至該地區內的美國盟友。外界估計，中國擁有約三百枚核彈頭，華府預期未來十年北京的核武存量將會增加一倍。

所謂限制亦等於追逐，難道在會談桌上俄羅斯認為需要增加核武數量，美國就能阻止？華府只會繼續追隨俄國提出新的核武數量，大家打個和局，若要減少核武數量，也是美俄一起銷毀部分核武以達到條約所要求。華府期望把中國拉進這個相互限制的漩渦，北京當然不讓機會給美國主導，俄國也不會同意北京掉進美國的談判圈套，俄國所擁核武雖與美國看齊，但因與北京的友好合作，兩國核數量總比美國多，足以箝制美國霸權擴張。