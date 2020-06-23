去年區議會選舉出現種種亂象及不公，建制派有多個辦事處被燒或破壞，更有候選人被暴力攻擊受傷，建制派候選人根本不能正常進行選舉工程；投票當日，有人多次重複排隊，阻礙他人投票；亦有市民投票時發現身份證已被登記，自己一票不被計算；點票過程中，有人在場內吵鬧威嚇，令部分團隊未能有效監票。選管會雖於今年四月進行立法會選舉活動建議指引公眾諮詢，但日前發表立法會選舉活動指引，卻沿用去年區選的處理方法，意味選管會無視法定職能，無視選舉暴力及不公，無視關愛需要，必須予以嚴厲譴責。

選管會主席馮驊更自鳴得意指高投票率體現市民對選舉制度的信任，卻對各種暴力及不公行為不屑一顧，沒有提供任何解決方法，明顯是嚴重失職塞責，暴露選管會早前做的諮詢是假諮詢，明知問題而不改進，筆者所屬政黨之前曾約見選管會反映意見，亦不獲接見。

去年區選中有很多長者非常渴望投票，惟身體未能負荷在烈日下長時間排隊，令他們最終未能投票。選管會不接納設「關愛隊」的意見，完全是有心轉移視線，企圖掩飾重複排隊的選舉漏洞。而攬炒派更大放厥詞，指關愛隊可能會造成插隊，選管會若採納關愛隊做法，只會引起更多爭議，「引起誰應該被關愛的問題」。這是一種不講人性、不講道理的邏輯，難道因長者未必是攬炒派的票源，便不用理會長者弱勢排隊之苦？實際上，關愛隊和普通隊是兩條隊，關愛隊只供長者、孕婦等有需要人士使用，根本不會造成插隊。事實反映攬炒派議員一直都把政治凌駕一切，他們只是將「關懷老弱」掛在口上，面對與他們利益相違背的事情時，卻沒有關顧老弱需要。

去年區選亂象叢生使人咋舌。選舉前，全港有逾百間議員辦事處遭暴徒大肆破壞逾三百次，不少參選人、支持者、提名人及義工被暴力恐嚇和威脅；筆者所屬政黨逾八十個地區辦事處，遭受超過一百次的刻意衝擊和破壞，包括打破玻璃、放火及灌水，街站受到不同程度的滋擾，而網上亦不斷湧現大量不實訊息，肆意抹黑建制派參選人，更有外力介入，選舉的公平、公正已受破壞。

各界都要求選管會重新審視立法會選舉安排，洗清去年區選的陰霾。選管會作為負責選舉安排的機構，面對如此明顯的混亂與漏洞，絕對有責任提出適切的補救及改善措施，包括引入電子取票方式以加快人流，並解決重複排隊問題；確保票站內選舉公正，防止點票混亂，如限制入場人數，避免搞事者於票站內對點票工作作出滋擾及威嚇行為。但選管會拒設關愛隊讓長者等有特殊需要人士可優先投票，且無意作出改善，連電子派票亦聲稱無法趕及推行，是完全漠視民意，一手遮天。

事實上，選管會今年三月向立法會提交有關去年區選的檢討報告，亦承認去年區選當日安排有問題，但如今脫離民意，拒絕打擊選舉不公，是極不負責任的行為。選管會未盡責履行職務，港府有責任介入，以維護選舉公平公正，市民亦嚴厲批評選管會主席馮驊嚴重失職，要求他問責下台。