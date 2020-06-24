「港版國安法」引起的爭論都屬枝節，因為無論是美國等外國或是香港反對派的批評和攻擊，都改變不了香港國安立法和建立執行機制的政治現實。這也是中央政府的立場和策略：不再爭論，但是盡可能在有限而可靠的範圍作諮詢，也不限於香港，目的是盡快立法，盡快填補在香港的國家安全風險的缺口。既為香港止暴制亂，在政治上排除外國介入、本地異己勢力作反的活動空間，也為在香港建立與完善國家安全保障制度踏出第一步，鞏固在香港的防衞能力。

這樣的安排，即使美國仍要繼續在香港推行「顏色革命」，將會是堵塞處處，無處着手，也無用武之地。接受美國政府和「台獨」資助的組織與人物，會難逃法網。中央政府的決心，同時迫使特區政府嚴肅處理動亂，不會再像去年那樣縱容放任，特首與警務處處長也不敢干冒國安法，對侵犯國家安全的行動視若無睹，不作為。

中央政府通過駐港的國安公署和政治顧問，可起對特區政府監督和指導作用。特區政府缺乏經驗與知識，不了解涉及國家安全事務的複雜性和危害性，也沒有廣泛有效的網絡來搜集情報、調查案件，後者便要依靠中央政府的有關部門在海內外的工作來作引導、支援和配合。

某一程度上說，中央立法和有關制度的建設，是在香港為保國家安全建立天羅地網，以守衞國家的最大利益。侵犯國家安全的活動不會限於香港，多是跨境進行，且以內地為主。故此，香港與內地合作是關鍵，而重大案件必涉內地，按特別事例由中央而非特區處理更為有效和適當。

事實上，今次立法，並不依國防、外交之例，把國家安全事務全部劃歸中央政府管轄，而是讓特區政府有所參與、有所貢獻，反映國家安全事務的特性，並且不受地域、制度所限，也顯示出香港特區並不是「飛地」或某一程度的租界，而是中國領土不可分割部分，不能置國家安全於不顧，把香港變成國家安全的缺口，變成外國勢力攻擊中國的橋頭堡。香港應是中國防衞的第一線，拒敵於國門之外，一改回歸二十多年的不足之處。

有了國安立法和相關的執行機制，香港不可能再有去年的反修例暴亂，示威遊行是合法公民權，但是不能讓它作為港獨亂港的掩護。中央出手，特區配合，便可以保障香港的政治穩定，用法制威嚇來打擊任何搗亂的陰謀，「顏色革命」難以再起，香港與國家便少了像去年那樣本可避免的大損失，香港「一國兩制」才可以長治久安！