中央對香港全面管治權的落實，始終離不開制度建設和人事掌控兩大方面。制度建設在現有格局下要有破有立，人事掌控要對掌握公權力的人，朝廷有周詳準確的人事檔案管理，最高層的通過中央的任命權直接掌控，下面的通過監督和考察之層層「權力傳導」，確保他們在政治上和中央保持一致，不折不扣的履行職責。

所謂「政治上和中央保持一致」，就是要對國家忠誠，具國家意識，知道自己的公職是在端誰的飯碗，為誰效忠和幹活兒，食誰的俸祿，這是全世界所有國家和地方的公職人員必遵的法則。

然而，國家和政府對此管不好，就會有例外。香港就是例外，其原因是九七回歸後，香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，其行政、立法、司法領域的公職人員，全部從港英政府坐「直通車」進入中華人民共和國香港特別行政區，人事管理對中央封閉，只有行政長官和最高層的公職人員宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區。

很長一段時間，朝廷並沒有這些人的人事檔案，至多有些履歷和從旁了解的某些情況，這些也往往是「臨時抱佛腳」，這些人中公開或暗中持有外國護照者不在少數，下面的公職人員有外國護照者更是多不勝數，國家效忠是一個大問題。

這種情況，朝廷當然知道，但不以為有何問題。朝廷既然將「五十年不變」誤為「五十年不管」，那麼「國家效忠」、「國家意識」自然不會「上心」，甚至連提都不提。這麼多年，朝廷倒是沒少講「愛國愛港」、沒少講「治港港人要以愛國者為主體」，然而「國家效忠」不理，「國家意識」稀薄，「愛國愛港」也就更不知從何談起，甚至成了負面標籤。

香港公職人員中鮮有以「愛國愛港者」自許，而在港英餘孽掌權、反中亂港勢力囂張的社會氛圍中，「愛國愛港」已成了官場政壇的「原罪」和打擊對象，這樣的人事底色濃厚，中央全面管治權就會掉進港英舊時代的醬缸裏，動彈不得。