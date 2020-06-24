香港既是金融中心，也是間諜之都。來自世界各地的特工在此安營紮寨，如入無人之境，對香港乃至國家安全構成嚴重威脅。奇就奇在港府一直視若無睹，既不設防，也不堵漏，連最起碼的收集情報也欠奉。直至中央祭出「港版國安法」，當局才決定成立由警務處處長領導的新部門，負責配合國安法的實施，可謂姍姍來遲。

眾所周知，回歸前港英政府長期設有政治部，名義上由香港警隊管轄，實際上由英國軍情六處指揮，除了負責反間諜及情報收集，更可以不經審訊拘留他們認為的政治犯。直到臨近回歸，港英才匆忙解散政治部，銷毀及轉移所有文件，連用來拘押政治犯的域多利道「白屋」也被改頭換面，成為美國芝加哥大學的香港校園。令人莫名其妙的是，回歸後特區政府全盤照搬港英政府那一套，執法和司法系統都原封不動，唯獨缺少了政治部，而中央也沒有像英倫那樣直接派人來掌管國安工作，以致回歸近二十三年來這方面一直處於空白狀態，令外部勢力有機可乘。去年因涉嫌在內地嫖妓而被深圳警方行政拘留十五天的英國駐港總領事館職員鄭文傑，日前接受外媒專訪時坦承收到英方指令刺探情報，這已足以說明一切。

蒼蠅不叮無縫的蛋，若非港府在國安方面不設防，反中亂港勢力不至於如此囂張，外部勢力也不至於無孔不入。早在佔中之前，東方報業集團已踢爆漢奸黎通過一位曾任職美國海軍情報工作的洋人，向反對派秘密捐款四千多萬元。三歲小孩也知道當中必有蹊蹺，詎料港府非但沒有順藤摸瓜追查下去，反而放生黑金金主以及一眾收錢的反對派政客。也正是因為港府養虎遺患，才會爆發佔中之亂及反修例黑暴，將香港一步步推向絕境。

說到底，國安不只是香港本地事務，更是涉及整個國家的大事，中央必須負起主要職責，不能撒手不理，放任港府引狼入室。