警察拉人，司法放人，不一定是判無罪才算放人，判感化、社會服務令、緩刑，不用入獄，對於犯了嚴重罪行的人，實在大大開恩。

最近有些涉及示威潮的個案，判刑引起爭議，而法官在判詞上的評語，亦令輿論嘩然，有法官甚至因此被調往其他案件，不用審理有關示威的案件。但另一位裁判官也是一而再作出爭議性評語，但就還未見受到特別處理。

先是十五歲男生因為發洩不滿，在深夜向馬路投擲汽油彈，裁判官稱被告是「優秀嘅細路」，指其滿腔熱誠深愛香港，判處十八個月感化。擲汽油彈不是擲垃圾，是可以致命，不用坐監竟然還獲法官稱讚，這也是夠令人嘖嘖稱奇，議員直指是次判決向公眾釋出極不良的資訊，年輕人可能會認為以「愛香港」為由即可犯法，投擲汽油彈而不用坐監，簡直「教壞細路」。

同一個裁判官，最近一宗判刑又惹起爭議，十六歲中四女生去年十‧一假期前夕在學校門前張貼文宣被捕，身上搜出可製造汽油彈原料，早前認罪，裁判官指她初犯及在學校表現理想，判處十二個月感化令，並叫她好好讀書。不過，大家相信，如此判罰，這個女生有受到教訓嗎？法律術語上有一句「監獄的鐵閘關上的響聲」，形容透過一些短期的囚禁來讓犯法者痛定思痛。對於不知天高地厚的妹妹，過分縱容反而是害了她。

裁判官說法庭不談政治黃藍，但若果此案落在早前另一位語出驚人、指斬人案被告情操高尚的法官手上來判決，大家覺得小女生可以逃過牢獄之苦嗎？未提法官的政治取向，單單從判案方向及尺度的懸殊，已令普通市民感到無所適從。有議員建議設量刑委員會，審視量刑不公情況，更指英國與其他國家有監察司法的委員會，香港沒有跟隨。打官司原來要講彩數，看是哪個法官審理，這是哪門子的法治公平呢？