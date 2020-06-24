看香港新冠肺炎疫情的最新發展，情況應該算是在可控制範圍內，至少不像某些本地專家所說，疫症隨時可能會大爆發。根據最新官方數字，本港目前確診個案一千一百多宗，累計有六人死亡，本地感染約六百宗，其餘屬海外輸入，前期多來自英國和歐洲，近月主要來自巴基斯坦，以及政府派出印度包機的返港人士；反而來自內地的確診案例很少，連武漢包機返港人士也確診不多。

不妨拿鄰近地區的統計數字來比較一下。看來台灣表現突出，確診四百四十多人，死亡七人。澳門也不錯，確診四十五人，零死亡，不過澳門是小城市，人口也少，不宜拿來作比較。內地幾個跟香港來往較為頻繁的省市呢？截至近日，北京確診八百多人，九人死亡；上海確診約七百人，七人死亡；深圳確診四百多人，廣州確診三百多人，整個廣東省確診一千六百多人，死亡八人。如果統計數字可靠，這些省市的疫情也算在可控制範圍。

北京和上海距離香港太遠，也容易受內地其他省市人員往來影響，暫時撇開不談，香港鄰近的幾個地區和城市其實在疫情控制上表現不錯，應該安排一定程度上的恢復互通，互相免除隔離十四天的檢疫限制了。尤其是香港與深圳的互通更為迫切，本港學校已經復課，限制來港上課學生的來回口岸並無需要。有不少香港人在深圳和東莞有生意，需要每周幾次往來，也有約十萬港人在深圳及東莞居住，每天來港上班，都因為疫情硬要切斷往來，被迫另覓居所，或停止上班。趁着疫情稍有改善，是時候恢復口岸正常運作，與民方便。倒奇怪為何相互間的預先檢測和健康碼安排問題遲遲未能解決，按道理疫情既然受控，安排應以便民為先，一些枝節性技術問題沒道理解決不來。

如果香港能與澳門、廣東省和台灣安排互免檢疫隔離，香港居民起碼可以多去幾個地區城市活動透透氣，不需要再憋在香港繼續宅下去，也是一樁功德。

跟着下一步可以安排多幾個港人的熱門旅遊國家互免檢疫隔離，新加坡確診四萬二千多人，二十多人死亡；南韓確診一萬二千多人，約二百八十人死亡；日本確診一萬七千多人，九百多人死亡。他們的統計數字有點怪，新加坡確診人數不正常多，據他們解釋，主要是集中在外勞群組，並非本地社區感染。日本的死亡數字偏高，據說與他們的檢測率有關，不過日本比較衞生，不拒戴口罩，感染機會大減。這三國無論統計數字如何，起碼沒有美國和歐洲般驚人，如果開放往來，相信不少港人甘願冒這個風險。