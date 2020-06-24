別看內地掃毒雷厲風行，但毒品依然掃之不盡。重慶市禁毒委員會辦公室日前聯合市公安局等部門，組織開展毒品集中銷毀行動，共銷毀二千九百公斤海洛英、搖頭丸等十多種毒品及製毒輔料，案值逾八億元人民幣，令人咋舌。

但見二千多公斤毒品被焚毀，大有當年林則徐禁煙的架勢，但這種掃毒行動往往一陣風，做騷過後一切照舊。這樣說並非無的放矢，廣東省高級人民法院日前又公布去年處理涉毒案件逾萬宗，逾萬人獲刑，當中不乏被判死刑。饒是如此，各地毒品案依然不絕如縷，除了利潤實在太驚人，背後有保護傘包庇更是不爭的事實。

試想想，一地政府焚燒一次毒品已值八億元，當知販毒集團的利潤是天文數字。至於內地做官的價值當然不在於那雞碎般的工資，而是在於利用官場身份進行各種不法勾當，官黑警勾結有錢齊齊搵已是「明規則」。柳州市去年搗破特大販毒集團，兩名黑老大涉毒十多年從未失手，皆因獲三任公安局局長充當保護傘；江西永豐縣公安機關過去亦破獲製毒工場，駭然發現當地公安局前禁毒大隊長也涉及其中。有人揶揄內地公安只是副業，販毒和充當保護傘才是正職，不可謂無道理。

最蹊蹺的是，僅一個廣東省一年已抓獲逾萬毒販，肯定有人會轉任「污點證人」，揭穿誰是其保護傘來換取減刑，為何仍是不能一窩端？背後是否涉及更高層次的保護傘？過去內地出過不少「吸毒市長」、「吸毒州長」，而前中央政法委書記周永康其中一宗罪，正正就是充當販毒集團保護傘。

中央早就表明絕不會對黑惡勢力聽之任之，甚至明確指出部分黑惡勢力加入了黨，佔據基層領導職位，明目張膽地「由黑染紅、以紅護黑」。但知道是一回事，能否全力打擊又是另一回事。最怕涉黑涉毒的不止基層領導，更高層次的才是最大問題。