印度位於中國西南部，兩國接壤的邊境地處高原，空氣稀薄，一旦有戰事，中土派大軍馳援，關山路遠，堪比蜀道之難。所以，上世紀六十年代兩國交兵，中方即使完勝對手，還是願意主動後撤，放棄了數千平方公里土地的實際控制權。

雙方的持久大戰，中國昔日不想打，今日也不想。印度不少傳媒自作聰明，說中國正逢內外交困，亟欲打一場大仗以振奮人心，那是他們想多了。近日兩國邊境衝突，印方有二十名士兵死亡，中方卻連有多少解放軍傷亡也拒絕公布，避免刺激國人情緒，以此觀之，又哪像是想輕啟戰端的模樣？

近期新冠肺炎疫情來襲，中印兩國都受損，正待復原，俱不欲戰。且看近日這場衝突，雙方拳鬥、械鬥，據說部分士兵被打到頭骨斷裂，情景觸目驚心。然而，雙方卻沒有射過一發子彈，原因是早前兩軍高層下了嚴令，彼此即使衝突，亦只能用肢體，不能用槍炮，可見兩國避戰的心態十分強烈。

今趟矛盾主要是因前線軍人的私怨而起，而不是兩國戰略方針有變。傳聞月前兩軍齟齬，曾有解放軍被印軍按在地上喊救命，部分中國人民子弟兵知道後不是味兒，自然想伺機報復。近日，我軍可能只是希望找個藉口教訓對方，本來未必真想傷及人命。但據報雙方在推撞期間，先有印軍失足掉入山崖而死，對方大隊人馬聞訊後趕來增援，事情才愈鬧愈大。

雙方終究只是一場意氣之爭，孰對孰錯，清官難審。中國領導人較成熟，一開始便認清形勢，盡量將事情冷處理。印度總理莫迪卻頭腦糊塗，事發初期揚言要不惜一切代價捍衞國土，日前卻改口說沒有人侵入過印度國界，明顯是想為事情降溫。他大抵明白到，印度根本打不起這樣一場大仗。