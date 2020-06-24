美國總統特朗普早前出席西點軍校畢業典禮時，被多間媒體拍到佢落斜路時行路不穩。究竟七十四歲嘅特朗普身體有冇問題？老朽經常見佢聲大如洪鐘，腰板挺直，一啲都唔似老人家，完全合乎勞福局局長羅致光所講：當人人都有一百二十歲壽命時，六十歲只是人生嘅中年。

比起香港啲廢官經常躲喺冷氣房內做「鍵盤戰士」，特朗普顯得活力十足！有些特區廢官甚且一世潛水，好似環境局局長黃錦星咁，老朽覺得佢好似「八萬五」，根本不存在！垃圾徵費？講咗好多年，最終都係拉倒。搞環保？嘥氣啦！

講番特朗普，佢嘅私人醫生曾經表示，如果佢唔係食咁多垃圾食品，可能活到二百歲！由此可見，特氏行斜路的所謂「不穩」，應該係近排心緒略為波動影響，相信與美國前國家安全顧問博爾頓出書大爆白宮內幕有關，內容據稱含有大量危害國家嘅敏感秘密資料，是以特氏千方百計禁制其出版。老朽覺得，特朗普應該十分介意人哋話佢身體「唔掂」，行路不穩？那簡直係放屁！是以佢立即在推特發文駁斥，指當時斜路非常濕滑，又批評報道係「假新聞」。

至於十一月舉行的總統選舉，民主黨的拜登目前支持度領先特朗普，不過，通常要去到九月尾十月中，經過電視辯論之後，才可以看出端倪。大家要知道，美國總統並非按照最終嘅支持率來計算，而係睇邊個獲得最多嘅選舉人票。呢，二○一六年嘅時候，特朗普並非靠支持率獲勝，而係靠選舉人票獲勝；民主黨希拉妮的普選票多特朗普二百八十萬張，然而由於選舉人票「贏者通吃」，令特氏最終稱王。

事實上，拜登已經七十七歲，曾切除動脈瘤，心跳不規律，要服用膽固醇藥物，有中風危機，競選總統，敵人除了特朗普，還有自己的健康。