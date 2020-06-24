美國總統特朗普選情危矣，他與團隊近日幾乎天天都把攻擊中國掛在嘴邊，最廢國務卿蓬佩奧則全力聲援香港，連反政府團體搞的罷工活動也要關注一番。好笑的是，號稱「二百萬三罷工會聯合陣線」組織發起的所謂「公投」卻大出洋相，自揭老底，投票人數少得可憐，過半數還是約十五、六歲的少年，結果搞手們想推動的三罷完敗了。最弊的是，黑暴團體本想聚人氣，為七一遊行熱身，結果卻自證人氣渙散殆盡，自己宣布黑暴終期來了！

那邊廂的蓬佩奧呼籲歐盟一起關注香港問題，出招制裁中國、聲援香港；這邊廂的香港黑暴爪牙卻交了一份極差的功課，由反政府陣營組成的三十多個工會圖舉行罷工、罷市、罷課活動，為七一造勢，亦想證明反政府、反北京的力量依然強大，更打出二百萬之名，希望來一場表態活動，目標是有六萬人出來投票，支持三罷，再次癱瘓香港。

誰料「公投」出了大醜，全日只有八千多名工會成員和一萬多名中學生投票，且不談成年人投票人數少得可憐，只那一萬多未滿十八歲的中學生柴娃娃式投票支持罷課，已令人忍不住瞪眼，少年人懂得投票是做甚麼嗎？公共選舉之所以把投票門檻訂在十八歲，就是心智未成熟者不宜介入政治及公共事務，但黑暴團體自知勢單力薄，於是連十來歲的學生亦拉來陪玩「公投」遊戲，結果卻很諷刺，亦印證了這場「公投」太兒戲。

黑暴搞手利用少年進行政治操作，用心邪惡，可謂無所不用其極。三罷是他們癱瘓香港的撒手鐧，去年五月以來，黑暴搞手曾多次發起三罷，沒有一次成功，每一次都是黑暴支持者堵路、堵列車、堵公共交通服務，逼市民「被三罷」而已。這次故技難重施，搞手們搬起石頭砸自己的腳，炎夏三十多度，他們卻是一盆冷水照頭淋，看到嗎，這就是民意！