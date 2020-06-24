最近，中國與印度邊境發生繼一九六二年之後最嚴重的衝突，雙方均有傷亡的消息，事件亦引起兩國民眾的關注。在新冠肺炎疫情肆虐之際，全球政治及經濟的情況令人堪憂，實在不容再有任何地區出現衝突。雖然如此，我們相信國家有堅實的國防力量，是有能力抵禦來自外部勢力的任何侵略，亦有能力保衞全體人民的安全。

自新中國成立以來，印度一直對兩國邊境的劃界提出質疑，雙方邊防人員亦出現多次的零星衝突。直至一九六二年，印度軍隊向北擴展勢力，並在中國境內建立多個軍事據點，在外交手段交涉無果後，迫使中方展開長達一個月的邊境戰爭。最終，中國守軍成功將印度軍隊向南驅逐，並推進至中國所主張的邊界。於此次衝突過後，中印兩國關係亦需多年後才陸續開始解凍。

踏入千禧年後，前總理溫家寶於二○○五年訪問印度並簽訂《中印聯合聲明》，以建立兩國戰略合作的夥伴關係。二○一七年，印度更加入以中國為主要成員的「上海合作組織」，宣布以「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的精神，解決多年以來的領土問題。

事實上，在國際關係之中，「合則雙利，鬥則雙害」，尤以兩個接壤邊境的世界大國，更需要有和平共處的信任和決心。就如今年所發生的疫情，中國地方政府亦向印度友好城市輸出防疫物資，彰顯兩國不同層級的交流，以及民眾之間的情感關懷。另外，中印兩地亦有緊密的相互投資，均視雙方為重要的貿易夥伴。

雖然中印之間相隔喜馬拉雅山脈，但兩國同為古老文明的昌盛國度，自古以來均有相當深厚的文化交流。最著名的例子，即是中國從印度傳入佛教經義，對豐富華夏文化的內涵有着實質正面的作用。既然兩國現為當今的世界大國，亦共同擁有全球近三分之一的人口，實在需要以求同存異的方式和平共處。

我們要認識歷史，國家安全不是理所當然，就像抗日戰爭的艱苦過程，是需要數百萬中國軍民的犧牲才能換來勝利。又如上面所說的中印邊境戰爭，也是靠邊防戰士的勞苦才有邊界的安寧。當然，我們需感恩祖國給予強大的後盾，在建國以來我們未曾再失半寸領土，也能在國際舞台佔上一席之位。今天，維護國家完整是十四億民眾的共同意志，而國家有足夠的防衞能力守衞領土，一切也是得來不易。

只有在國家安全及社會穩定的情況下，經濟才能夠持續向好發展，人民的生活才能夠獲得改善。眼見過去一年的香港，讓我們見識到局勢動盪所帶來的禍害。幸然，國家仍然眷顧香港的前途，不容我們的城市成為暴亂分子滋事的地方，繼而為香港制訂適用的「港版國安法」，希望做到止暴制亂，達致長治久安。同理，面對今次新冠肺炎疫情，每個國家都應團結一致合作，而不應挑起不必要的仇恨。即便有國家別有用心，我們也相信祖國不會屈服，能夠處理任何形式的對抗挑戰。