功夫茶：退休藍血係高人　招財進福打橫行

做慣乞兒懶做官，有道理！一個人當乞兒時間長咗，人就懶，你畀個官佢做都未必多謝你。呢，之但係做慣藍色貴族嘅法官就唔同喇，尤其終審法院前首席法官李國能，因為有藍色貴族嘅基因揮之不去，永遠站在雲端看世人，自然永遠高人一等，退咗休，不在其位，佢講嘢，似乎當「好打得」嘅林鄭矮一大截！

喺一個衰世，好多嘢反其道而行之，好似「反中亂港乜都得，愛國愛港就死得」；嗱，總之依家香江正處亂世，眾聲喧嘩，夠薑夠膽嘅反中亂港就打橫行，愛國愛港就行步難！即使貴為整個特區首長，有雙重問責制，《基本法》也規定由特首委任各級法官，之但係，一樣畀人指指點點，說三道四。

呢，是咁的：終審法院前首席法官李國能，喺報章發表聲明，指行政長官指定若干法官審國安案件，中央機構喺特定情況下有司法管轄權，會損害司法獨立喎！佢強調特首不適合自己選擇法官。計功夫茶話，損害司法獨立係一啲法官判案令人摸不着頭腦，譬如十五歲少年向馬路擲汽油彈，官都話佢係「優秀嘅細路」之類。

李國能喋喋不休講咗好多行政長官不適合自行選擇法官嘅偉論，佢話單憑行政長官會欠缺挑選法官時所需知道嘅法官經驗和專長，而且作為將在香港成立嘅「維護國家安全委員會」主席，行政長官並不適宜挑選指定法官。嗱！一個位高權重嘅特區首長都唔適宜挑選指定法官，咁邊個先得吖？

問得好問得妙問得呱呱叫！李國能筆鋒一轉，就露出其仙人指路真本色！佢話喎，「若堅持特首選法官，必須依據首席法官或司法人員推薦委員會建議」。林鄭，識做啦？之但係，口痕友就話喇：係唔係吃不到嘅葡萄係酸㗎！李國能今年亦不過七十出頭，喂，特朗普七十幾歲都仲聲大大爭緊連任多四年總統喇！以佢終審法院前首席法官地位，斤両十足，嘻嘻，若然林鄭退下由佢上，咁就冇咁多「司法獨立」問題啦！嗱！各位街坊，千祈咪話功夫茶以小人之心度君子之腹吖！功夫茶亦聞弦歌而知雅意而已！一個人兩條心亦不多也，更何況「反中亂港招財進福，愛國愛港一仆一碌」！

呢，有個笑話指一個靚女有兩個追求者，東鄰嗰位長得型但窮，西鄰嗰位長得不怎麼樣但屋企有米。靚女阿爹問：阿女，你想跟邊個行落去吖？靚女諗一諗，笑住答：小女子在西家吃飯，在東家瞓覺！選擇其實都係一個兩難哲學題，一如北大人話齋：只要思想不滑坡，辦法總比困難多！天下，吃得到的葡萄，永遠都不酸！