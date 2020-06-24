神州觀察：釣島改名起紛爭　誰在坐收漁人利

中日兩國圍繞釣魚島的主權爭議由來已久，引發的矛盾衝突更波及到政治、經濟、軍事、外交等諸多方面，令兩國關係長期磕磕絆絆，對雙方友好發展乃至整個亞太地區的和平穩定都是拖累。然而鷸蚌相爭，漁人得利，有人就是不想讓中國好過，尤其每當中日出現友好迹象，釣魚島問題便會跳出來，如同有黑手在背後攪局。

日本沖繩縣石垣市議會日前通過議案，把釣魚島所在的行政區名從「登野城」改為「登野城尖閣」，以進一步昭示日方對該島的實際控制。惟此舉招致中方強烈回應，外交部重申釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，堅決反對之餘並已通過外交渠道提出嚴正交涉；而中國四艘海警船亦於同日駛入釣魚島附近宣示主權，其中一艘並被指搭載了疑似機關炮裝備。

另一邊廂，解放軍三艘軍艦近日被發現駛經宮古島附近海域，及有一架解放軍偵察機往來飛越東海及日本海，日本自衞隊一度派出戰機升空應對，可見兩國因釣魚島主權爭議引起的衝突對抗愈演愈烈。而據日媒報道，中國大陸日前新修訂的《武警法》似在為提升海洋軍力作準備，未來或可將海警船全副武裝參與戰爭，以更有力地維護台灣、釣魚島、南海等不可讓步的核心利益。

雖說國家領土主權不可退讓，然而長期以來，釣魚島更多的卻是被日本事實佔用，據指全盛時期有逾兩百名日本人上島居住，二○一二年更被日本政府出資「收購」，正式將之「國有化」，本次改名用意亦是在此。若再這樣聽之任之下去，只怕全世界都將釣魚島當成是日本的了，故中國政府近年不斷派軍艦或戰機前往宣示主權，本輪中國公務船就已連續在釣魚島海域巡航兩個多月。

中國政府一向講求睦鄰友好，和平共處，對於涉及領土主權爭議的地方亦可「擱置爭議，共同開發」，按說中日關係未必需要回回鬧僵。只是釣魚島問題每次都來得「是時候」，就像這一次，眼看着中國領導人訪日計劃可以重啟了，還有中日韓區域經濟合作、自貿協定的簽署等好事，會不會就此泡湯？就像日本將釣魚島「國有化」的當年，中日兩國原本打算簽訂貨幣互換協議，結果亦被迫擱置，令雙方不歡而散。

有輿論認為，這一切的背後都有美國及日本右翼勢力的阻撓破壞，絕非捕風捉影之說，尤其是美國最不願看到日、韓等國與中國太過親密，因為這不符合美國利益，包括在印度、越南等東南亞國家背後攪局，威逼利誘各方共同圍堵中國，像近期的中印邊境衝突就不無美國的身影，台灣問題與釣魚島問題一樣，都是制華戰略的一部分，且屢試不爽。