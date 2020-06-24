正論：健康碼姍姍來遲　新確診沒完沒了

新冠肺炎在港疫情似放緩，但未能斷尾，早前爆出沙田瀝源邨祿泉樓群組，其中七十二歲男住客正是香港第一千一百個案，昨日在威爾斯親王醫院病逝。這是疫症在本地奪走第六條人命，似在警告大家抗疫切勿鬆懈，與此同時，消息傳來，粵港雙方本周內將公布互認「健康碼」計劃，方便兩地居民往來，而落馬洲至皇崗口岸下周重啟，這將會是數月來香港關口的最重大解封措施。

其實粵港已封關多時，兩地關係密切，「港版健康碼」可說姍姍來遲。本來早在本月初「粵港澳」健康碼已傳得沸沸揚揚，卻在臨門一腳突然抽起，有說是因為當時再爆出祿泉樓的本地感染個案，而北京亦再爆發新一波本地疫情，內地不敢輕舉妄動。可是粵港在多方面，包括工作、家庭及商貿都有確切需要盡快恢復來往，所以一拖再拖，始終要趕在六月份內出台。香港市民在本地指定醫院或機構通過檢測可獲「港版健康碼」，再憑此取得廣東省的「健康碼」，往返兩地時出示，將可豁免十四日強制檢疫。「港版健康碼」有效期只有七日，初期亦設有每日申請配額，可見放寬措施仍然是試驗性質，真正全部通關仍然需要時間。

本來說好是「粵港澳互通」，但今次「健康碼」沒有澳門份兒，暫只限粵港互通。本港與澳門之間的「健康碼」互認未被列入第一階段，主要是因香港的疫情始終沒完沒了，本地零確診未達二十八天指標便失守，除了祿泉樓群組，由外地輸入個案亦經常出現。澳門已經接近三個月沒有本地確診個案，當地防疫部門明示通關前提需要考慮兩地疫情是否平穩。香港疫情在「粵港澳」當中最波動，故此成為三地互通的絆腳石。

本港雖然是連續十日沒有本地感染，但海外輸入個案不絕，確診病例仍然逐步上揚，增至超過一千一百七十宗。尤其是祿泉樓群組爆發後，短短兩周又再增添四、五十宗。外地來港的輸入個案，單是周一便新增三十宗，昨日亦有十六宗，當中四十五宗是由巴基斯坦返港，另有一宗男患者在菲律賓已確診仍然照樣上機飛返香港，入境時又沒有主動申報，要靠檢測才能堵截，免成漏網之魚。

專家指南亞地區疫情惡化，但不少國家檢疫鬆散，甚至解除防疫措施，滯留各地港人陸續回流，導致大量輸入個案湧現。如果當場檢測發現還好，可是這隻病毒十分狡猾，潛伏期長而且呈現假陰性，即使過了十四日檢疫期，仍然有機會散播。早前梨木樹邨及瀝源邨個案未找出源頭，很有可能是輸入的隱形傳播鏈。故此暫時不應派出包機接港人回流。據報未來兩三個月將有萬名外傭來港，政府亦有需要考慮叫停，以免後患無窮。

隨着跨境學童復課、商務往來豁免檢疫，加上「健康碼」出台，預計往來粵港兩地的人流會大增，勢必逐步恢復邊境檢查站的服務，當然輸入或輸出個案機會亦因此大增，防疫措施絕對不能鬆懈。要來的始終要來，港澳人士往來有急切需求，特區政府麻煩打醒十二分精神，別再拖人後腿了。