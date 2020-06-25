正論：健康碼貴價離地　跨境難基層受害

一直只聞樓梯響的「港版健康碼」終於有望推出，傳聞下月初或之前出台。詎料原為便利粵港澳三地民眾跨境互通、豁免入境隔離安排的計劃，在港府一拖再拖兼且思慮不周的情況下，問題叢生。第一道難關是檢測費用高昂，加上名額有限，意味大量在廣東省工作或居住的港人依然未能受惠。

自今年二月初港府實施內地抵港人士強制隔離十四日的防疫措施後，大量在廣東省工作的港人便歸家無期，過着近五個月的「斷六親」生活，有些想回港就醫的長期病患者也不得其門而入，甚至連紅白二事也無法參加。原以為「健康碼」互認安排落實後，他們終於能夠豁免隔離回港，無奈事與願違，希望可能再次落空。

食衞局局長陳肇始昨日在立法會回應議員提問時指出，廣東省疫情相對緩和，粵港兩地政府正考慮推出先導計劃放寬過境人流，看似為通關開綠燈。但別說首階段「健康碼」僅限於粵港兩地，澳門無份，就說所謂粵港兩地互認也是問題多多。港府計劃參與先導計劃人士在指定機構進行核酸檢測，呈陰性便可在離港前用智能裝置經網上申請「香港健康碼」，再自行選擇轉換至「粵康碼」，作入境廣東的健康申報用途。看似十分簡便，其實魔鬼在細節中。由於指定檢測機構均為私營性質，包括數家私家醫院和化驗所，費用不菲，一次檢測收費動輒千多至三千元，並非一般基層能夠負擔。有議員批評「健康碼」是有錢人優先，顯然不是無的放矢。

最可笑的是，議員要求港府為基層提供檢測費用津貼，陳肇始避而不答，反而寄望有更多化驗所參與競爭以降低價格，可謂堅離地。實際上，目前澳門與珠海已實行跨境互認安排，澳門和內地的檢測費用不過一、二百元，香港收費明顯貴得驚人。正如有議員質疑，既然港府承認內地的「健康碼」，為何不能容許將唾液樣本送上內地檢測？是不為也，非不能也。

當然，最大的問題還在於計劃名額過少。港府並非完全開放「健康碼」予所有市民使用，初期只限北上執行公務、商務及有特別需要人士，每周名額約二千至三千個，僧多粥少下，基層難以受惠已是不爭的事實。問題是，變相封關已久，數以萬計的中港家庭被迫分隔兩地，有些人因為無法往返中港工作而生計陷困，港府連通關都拖拖拉拉，不理基層死活，叫人情何以堪？說到底，通關並非鐵板一塊，要是突然爆發第二波疫情，港府屆時收緊通關肯定無人異議，偏偏廢官前怕虎後怕狼，一來擔心疫情反彈，二來最怕政治阻力，寧願繼續阻隔中港交流，也不敢恢復兩地正常往來。

一場疫情，不僅打擊全球經濟，更見證各地政府的應變能力。港府防疫甩漏，抗疫拖拉，香港沒有淪為武漢第二不過是幸運罷了。現在第一波疫情總算過去，惟經濟深度衰退，在在需要注入新動力度過危機。可惜廢官連全面開放中港交通都畏首畏尾，如何收拾經濟殘局，思之令人惴惴不安。